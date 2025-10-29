Abu Dhabi : 2 000 participants inscrits pour le PND du Tchad dont 1 200 étrangers

Après les mots introductifs et les remerciements de l’Ambassadeur, M. Seid Mahamat Seid a rappelé l’objet de la rencontre, axée sur le suivi des derniers préparatifs liés à la bonne organisation de la Table ronde de financement du Plan national de développement (PND) Tchad Connexion 2030, prévue du 10 au 11 novembre 2025 à Abu Dhabi.



En réponse aux préoccupations protocolaires, M. Cédric Roux, Directeur Général du Cabinet Concerto, a informé l’assistance que plus de 2 000 participants se sont déjà inscrits, dont 800 ressortissants tchadiens et 1 200 étrangers. Parmi eux, 1 700 ont confirmé leur participation, et leurs badges d’accès seront délivrés sur place.



Face à cet engouement, il a également été annoncé que des stands d’exposition (CCIAMA, ANIE, AAZEES, ARISE et SONAMIC) seront aménagés pour mettre en valeur les potentialités économiques, minières et naturelles du Tchad, notamment dans les secteurs de l’énergie, de l’agriculture, du numérique et des infrastructures.



S’agissant du programme, la Table ronde s’articulera autour de deux journées d’échanges et de hautes rencontres, marquées principalement par : la cérémonie officielle d’ouverture; les panels de haut niveau réunissant les présidents des banques et institutions internationales de développement ainsi que des ateliers thématiques de networking favorisant les partenariats public-privé. Avant sa validation définitive, le Comité Protocole et logistique et le Cabinet Concerto se sont accordés sur la nécessité d’adapter ce programme aux usages protocolaires, notamment l'exécution des hymnes nationaux et la préséance des invités et des interventions.



Déjà, plusieurs Chefs d’État et de Gouvernement, ainsi que des présidents d’institutions internationales et de banques de développement, ont annoncé leur intention de prendre part à cet événement majeur, traduisant leur soutien à la dynamique de transformation engagée par le Tchad à travers le PND Tchad Connexion 2030.



Enfin, cette nouvelle mission de la Commission Logistique et Protocole, faisant suite à une précédente visite d'exploration, vise à affiner et ajuster les dispositifs d’accueil, de transport et d’hébergement destinés aux délégations tchadiennes et étrangères attendues dès le début du mois de novembre.Organisée conjointement par les Gouvernements du Tchad et des Émirats Arabes Unis, la Table ronde du PND Tchad Connexion 2030 ambitionne de mobiliser 30 milliards de dollars américains pour le financement de 268 projets prioritaires, à travers des partenariats publics et privés, au service du développement durable et inclusif du Tchad.