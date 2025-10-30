Tchad : PND 2030, le Comité logistique et protocole en concertation avec le protocole présidentiel émirati

En prélude de la tenue de la table ronde du PND « Tchad Connexion 2030 », prévue du 10 au 11 novembre 2025 à Abu Dhabi, une réunion de travail s’est tenue dans la soirée du 29 octobre 2025 à l’hôtel Rixos Marina regroupant la délégation du Comité logistique et protocole, conduite par Seid Mahamat Seid, directeur général adjoint du protocole de la présidence de la République, et le protocole présidentiel émirati dirigé par Mohammed el-Shamsi, directeur en charge des projets au protocole international des Emirats Arabes Unis, en présence de Oumar Teguén Idibey, ambassadeur du Tchad auprès des Émirats Arabes Unis.



L’épicentre des échanges se structure autour de la coordination et de la coopération optimale entre le Comite logistique et le protocole émirati, en vue d’assurer une meilleure planification organisationnelle de la table ronde. En particulier, ces échanges entre les deux parties ont porté à fortiori sur les aspects logistiques et protocolaires dédiés aux différentes activités relatives à la participation des chefs d’Etat et de gouvernement, ainsi que celle des hautes sommités représentants les organisations internationales.



La question de la sécurité des personnes et du site, sans occulter le dispositif d’accréditation, ont fait l’objet d’une attention particulière. A cet effet, des badges et de sur-badges, le moment venu, seront distribués pour permettre à tout participant d’y assister. A titre d’information, le chef de la délégation tchadienne, Seid Mahamat Seid a porté à la connaissance de la partie émiratie que des chefs d’État et de gouvernement, ainsi des secrétaires généraux et présidents des organisations internationales et spécialisées, ont confirmé leur participation à cette table ronde.



En réponse à la partie tchadienne, Mohammed el-Shamsi rassure que toutes dispositions seraient prises pour l’hébergement et le transport des hautes sommités, conformément aux usages diplomatiques et à la courtoisie internationale. « Nous sommes disponibles à réussir avec la pleine implication du protocole tchadien à cette inédite table ronde », dit-il.



Après cette note d’espoir, a pris fin la réunion de travail et sanctionnée par une visite guidée de l’hôtel RIXOS Marina, devant abriter la Table ronde « Tchad Connexion 2030 ». Sont attendus durant les périodes du 10 au 11 novembre, plus de 2000 participants constitués des chefs d’Etat et de gouvernements, des dirigeants des organisations internationales et des banques spécialisées, des officiels émiratis et des hommes d’affaires venus de la part du monde.



Le PND Tchad Connexion 2030, en tant que vision stratégique portée par les plus hautes autorités avec ses 17 programmes d’investissements, vise « à relever pleinement le rôle du Tchad comme carrefour stratégique au cœur de l’Afrique ».