TCHAD

Tchad : clôture de la session ordinaire du Conseil provincial du Moyen-Chari


Alwihda Info | Par Elwood Dk - 30 Octobre 2025



Après dix-huit jours de travaux intenses, la session ordinaire du Conseil provincial du Moyen-Chari a pris fin ce jeudi 30 octobre2025 au Palais des Arts et de la Culture Ngarta Tombalbaye de Sarh.

Ces assises avaient pour objectif principal d’examiner en profondeur les difficultés socio-économiques de la province, et de proposer des solutions concrètes pour renforcer le développement local.

Durant près de trois semaines, les conseillers provinciaux venu des différents départements du Moyen-Chari ont débattu de multiples thématiques touchant la vie de la province : infrastructures, santé, finances, éducation et développement communautaire. A l’issue des échanges, plusieurs résolutions majeures ont été adoptées.

Sur le plan infrastructurel, les élus ont recommandé la mise à disposition du Conseil provincial de la liste complète des entreprises adjudicataires des marchés de réhabilitation, d’aménagement et de construction, afin d’assurer un meilleur suivi des travaux. En santé publique, ils ont insisté sur la nécessité de renforcer la collaboration entre la délégation sanitaire et le Conseil provincial pour une sensibilisation efficace des populations sur les enjeux sanitaires.

Dans le domaine des finances, les conseillers souhaitent être associés aux commissions d’ouverture et de jugement des offres, garantissant ainsi plus de transparence dans la gestion des fonds publics. Concernant le développement provincial et le plan annuel d’investissement, il a été décidé de constituer une base de donnés recensant toutes les ONG actives dans la province afin de mieux coordonner leurs interventions.

Enfin, dans le secteur de l’éducation, les participants ont plaidé pour une collaboration étroite entre la délégation de l’éducation nationale et le Conseil provincial, tout en proposant l’organisation des états généraux de l’éducation au niveau provincial. Prenant la parole, le président du Conseil provincial, Dieudonné Djonabaye, a exhorté ses collègues à transformer les résolutions en actions concrètes.

Il a également lancé un appel vibrant à l’unité et à la conscience collective de tous les fils et filles du Moyen-Chari pour accélérer le développement socio-économique de la province. Pour sa part, le délégué général du gouvernement auprès de la province, Abdraman Ahmat Bargou, s’est félicité de la tenue de ces assises qu’il a qualifiées de bouffée d’oxygène pour le développement local.

Enfin, il a encouragé les conseillers à mettre en œuvre sans délai, les décisions adoptées, afin que les fruits de ces dix-huit jours de réflexion se traduisent en progrès tangibles pour les populations du Moyen-Chari.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
