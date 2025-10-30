Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Dakar 2026 : le compte à rebours est lancé. Dans un an, le Sénégal accueillera le monde entier


Alwihda Info | Par Alwihda - 30 Octobre 2025


​Un programme riche en événements débutera le 31 octobre pour célébrer la dernière année avant les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) de Dakar 2026. Parmi les temps forts : la présentation de la mascotte de Dakar 2026 et l'inauguration de l'horloge du compte à rebours OMEGA, qui marque une étape clé dans la préparation du tout premier événement sportif olympique organisé sur le continent africain.


Dakar 2026 : le compte à rebours est lancé. Dans un an, le Sénégal accueillera le monde entier
Les festivités débuteront par la présentation officielle de la mascotte de Dakar 2026 au Grand Théâtre de Dakar. Le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, dirigera la cérémonie, accompagné de la présidente du Comité International Olympique (CIO), Kirsty Coventry, de Humphrey Kayange, président de la commission de coordination du CIO pour Dakar 2026, et de Mamadou D. Ndiaye, président du comité d'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar 2026 (COJOJ) et du Comité National Olympique (CNO) sénégalais.

Plus tard dans la journée, le partenaire olympique mondial OMEGA, chronométreur officiel des Jeux Olympiques depuis 1932, dévoilera l'horloge du compte à rebours de Dakar 2026 au cœur de la capitale sénégalaise, marquant ainsi le début du compte à rebours d'un an.

Les célébrations se poursuivront en novembre avec la quatrième et dernière édition de Dakar en Jeux, le festival culturel et sportif annuel qui est devenu un élément central de la stratégie de mobilisation de Dakar 2026. Du 4 au 9 novembre, le festival réunira les communautés locales ainsi que des milliers d’étudiants et d’artistes dans les trois villes hôtes – Dakar, Diamniadio et Saly – autour du sport, de la musique et des arts visuels, tout en mettant à l’honneur les valeurs olympiques.

Du 5 au 7 novembre, Dakar accueillera également les journées Portes ouvertes pour les CNO, auxquelles jusqu’à 45 Comités Nationaux Olympiques devraient participer. Organisé par le département de Dakar 2026 chargé des relations et services aux CNO, ce programme de deux jours proposera des visites des sites de compétition et d'entraînement, une vue d'ensemble des préparatifs des Jeux et des possibilités de renforcer encore la coopération en vue des JOJ de Dakar 2026.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 29/10/2025

Tchad : interdiction de voyage, gel des avoirs et saisie des biens contre deux hauts responsables

Tchad : interdiction de voyage, gel des avoirs et saisie des biens contre deux hauts responsables

Tchad : la Fondation ACRA lance une campagne pour une éducation pour tous dans le canton Balimba Tchad : la Fondation ACRA lance une campagne pour une éducation pour tous dans le canton Balimba 29/10/2025

Populaires

Tchad : interdiction de voyage, gel des avoirs et saisie des biens contre deux hauts responsables

29/10/2025

Tchad : l’Université du Sahara de Faya ouvre le recrutement pour l’année académique 2025-2026

29/10/2025

Tchad : un jeune entrepreneur crée une plateforme solidaire pour les Tchadiens de Lomé

29/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 26/10/2025 - Hassan Abderamane

Tchad : Être admis à la retraite signifie-t-il une fin en soi ?

Tchad : Être admis à la retraite signifie-t-il une fin en soi ?

Tchad : à Ndjamena, la réussite par procuration, une nouvelle ambition féminine ? Tchad : à Ndjamena, la réussite par procuration, une nouvelle ambition féminine ? 22/10/2025 - Temandang Gontran

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter