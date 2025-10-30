Dakar 2026 : le compte à rebours est lancé. Dans un an, le Sénégal accueillera le monde entier

Les festivités débuteront par la présentation officielle de la mascotte de Dakar 2026 au Grand Théâtre de Dakar. Le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, dirigera la cérémonie, accompagné de la présidente du Comité International Olympique (CIO), Kirsty Coventry, de Humphrey Kayange, président de la commission de coordination du CIO pour Dakar 2026, et de Mamadou D. Ndiaye, président du comité d'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar 2026 (COJOJ) et du Comité National Olympique (CNO) sénégalais.



Plus tard dans la journée, le partenaire olympique mondial OMEGA, chronométreur officiel des Jeux Olympiques depuis 1932, dévoilera l'horloge du compte à rebours de Dakar 2026 au cœur de la capitale sénégalaise, marquant ainsi le début du compte à rebours d'un an.



Les célébrations se poursuivront en novembre avec la quatrième et dernière édition de Dakar en Jeux, le festival culturel et sportif annuel qui est devenu un élément central de la stratégie de mobilisation de Dakar 2026. Du 4 au 9 novembre, le festival réunira les communautés locales ainsi que des milliers d’étudiants et d’artistes dans les trois villes hôtes – Dakar, Diamniadio et Saly – autour du sport, de la musique et des arts visuels, tout en mettant à l’honneur les valeurs olympiques.



Du 5 au 7 novembre, Dakar accueillera également les journées Portes ouvertes pour les CNO, auxquelles jusqu’à 45 Comités Nationaux Olympiques devraient participer. Organisé par le département de Dakar 2026 chargé des relations et services aux CNO, ce programme de deux jours proposera des visites des sites de compétition et d'entraînement, une vue d'ensemble des préparatifs des Jeux et des possibilités de renforcer encore la coopération en vue des JOJ de Dakar 2026.