RCA : La MINUSCA inaugure des ponts dans la Mambéré-Kadéï pour améliorer l'accès et la sécurité des communautés

Réceptionnés le 9 décembre 2025 par les autorités locales, ces ouvrages offrent de multiples bénéfices :
-
améliorer la mobilité des personnes et des biens ;
-
faciliter l’accès aux services essentiels ;
-
renforcer la sécurité des communautés ;
-
soutenir la participation citoyenne aux prochaines élections.
Issa, agriculteur à Kaïboumon 1, témoigne :
« Avant, dès qu’il pleuvait, nous étions coupés du monde. Aujourd’hui, tout cela est fini. »
Agnès, habitante de Kpongomta, ajoute :
« Traverser les marigots avec des enfants était dangereux. Ces ponts nous apportent la sécurité et nous facilitent la vie. »
Pour le Gouverneur Honoré Kinda :
« Ces ponts redonnent de l’espoir et permettront aux citoyens de se rendre plus facilement aux bureaux de vote le jour du scrutin. »