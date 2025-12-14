Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

RCA : La MINUSCA inaugure des ponts dans la Mambéré-Kadéï pour améliorer l'accès et la sécurité des communautés


Alwihda Info | Par - 15 Décembre 2025


Les villages de Kaïboumon 1, Kaïboumon 2 et Kpongomta, dans la préfecture de la Mambéré-Kadéï, disposent désormais de nouveaux ponts construits grâce aux Projets à impact rapide (Quick Impact Projects – QIPs) de la MINUSCA.


RCA : La MINUSCA inaugure des ponts dans la Mambéré-Kadéï pour améliorer l'accès et la sécurité des communautés
 

Réceptionnés le 9 décembre 2025 par les autorités locales, ces ouvrages offrent de multiples bénéfices :

  • améliorer la mobilité des personnes et des biens ;

  • faciliter l’accès aux services essentiels ;

  • renforcer la sécurité des communautés ;

  • soutenir la participation citoyenne aux prochaines élections.



Issa, agriculteur à Kaïboumon 1, témoigne :

« Avant, dès qu’il pleuvait, nous étions coupés du monde. Aujourd’hui, tout cela est fini. »



Agnès, habitante de Kpongomta, ajoute :

« Traverser les marigots avec des enfants était dangereux. Ces ponts nous apportent la sécurité et nous facilitent la vie. »



Pour le Gouverneur Honoré Kinda :

« Ces ponts redonnent de l’espoir et permettront aux citoyens de se rendre plus facilement aux bureaux de vote le jour du scrutin. »

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 13/12/2025

Tchad : Le Premier ministre Allah Maye Halina réaffirme l’engagement du Gouvernement au service de la Nation

Tchad : Le Premier ministre Allah Maye Halina réaffirme l’engagement du Gouvernement au service de la Nation

Tchad : la “Semaine de la Paix” célèbre la culture et renforce la cohésion sociale Tchad : la “Semaine de la Paix” célèbre la culture et renforce la cohésion sociale 13/12/2025

Populaires

Tchad : La famille du général Daoud Yaya Brahim appelle à la justice et rejette toute tentative de récupération politique

14/12/2025

Crise anglophone au Cameroun : Trois civils Mbororos tués par les séparatistes à Wowo (Donga Mantung)

14/12/2025

Tchad : Examen national de Certification (Session 2025) – Deuxième journée des épreuves écrites

14/12/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 12/12/2025 - Barra Lutter

Pourquoi certaines femmes attendent encore d’être entretenues par les hommes ?

Pourquoi certaines femmes attendent encore d’être entretenues par les hommes ?

Tchad : quand l’échec devient une force, pourquoi tomber ouvre parfois la voie vers la réussite ? Tchad : quand l’échec devient une force, pourquoi tomber ouvre parfois la voie vers la réussite ? 10/12/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter