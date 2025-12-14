RCA : La MINUSCA inaugure des ponts dans la Mambéré-Kadéï pour améliorer l'accès et la sécurité des communautés

Réceptionnés le 9 décembre 2025 par les autorités locales, ces ouvrages offrent de multiples bénéfices :



améliorer la mobilité des personnes et des biens ;

faciliter l’accès aux services essentiels ;

renforcer la sécurité des communautés ;

soutenir la participation citoyenne aux prochaines élections.





Issa, agriculteur à Kaïboumon 1, témoigne :



« Avant, dès qu’il pleuvait, nous étions coupés du monde. Aujourd’hui, tout cela est fini. »







Agnès, habitante de Kpongomta, ajoute :



« Traverser les marigots avec des enfants était dangereux. Ces ponts nous apportent la sécurité et nous facilitent la vie. »







Pour le Gouverneur Honoré Kinda :

