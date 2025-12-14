AFRIQUE

CEDEAO : Le Sénégal prend la Présidence de la Commission pour 2026-2030

Alwihda Info | Par Peter Kum - 15 Décembre 2025

À l’issue de la 68ᵉ Session ordinaire de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de la CEDEAO, le Sénégal a été désigné pour assurer la Présidence de la Commission de l’Organisation pour la période 2026-2030. C'est une responsabilité que le pays n’avait plus exercée depuis près de cinquante ans.