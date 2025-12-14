Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Mali : Libérés après 39 jours de captivité, deux Égyptiens racontent leur calvaire


Alwihda Info | Par - 15 Décembre 2025


Après leur libération et leur retour en Égypte, deux des trois ressortissants égyptiens originaires du village de Hourine, dans la région de Menoufia, ont livré le récit de leur enlèvement au Mali le mois dernier.


Image : Sahel Alertes
Image : Sahel Alertes


 

Tous deux travaillaient depuis des années dans l’exportation d’articles ménagers. Ils ont été interceptés sur la route par des hommes armés et masqués, puis retenus pendant 39 jours sans raison claire. Ils ont également indiqué avoir été détenus aux côtés d’otages d’autres nationalités.

 

Selon leurs témoignages, les ravisseurs n’ont exigé aucune rançon. Les otages ignoraient même que leur enlèvement avait été officiellement annoncé par des groupes armés. Ils affirment :

« Notre libération est finalement intervenue grâce à l’intervention des autorités maliennes et à des efforts diplomatiques intensifs de l’Égypte. »



De retour au pays, ils ont exprimé un profond sentiment de renaissance et de liberté, soulignant que l’Égypte représentait pour eux un symbole de sécurité et de stabilité après cette épreuve traumatisante.

 

Contradiction soulevée par le JNIM

 

Le porte-parole du Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (JNIM), Bina Diarra alias Abou Houzeyfa, avait déclaré le 17 novembre 2025 que :

« Concernant les prisonniers maliens, qu’ils soient soldats ou civils, aucune initiative n’est entreprise par la junte malienne pour leur libération. »



Il a expliqué que,

« lorsqu’il s’agit des otages étrangers détenus par [le JNIM], le Mali travaille jour et nuit pour obtenir leur libération. »



 
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 13/12/2025

Tchad : la hausse des prix des produits de base accentue les difficultés des familles, malgré un recul de l’inflation

Tchad : la hausse des prix des produits de base accentue les difficultés des familles, malgré un recul de l’inflation

Tchad : Le Premier ministre Allah Maye Halina réaffirme l’engagement du Gouvernement au service de la Nation Tchad : Le Premier ministre Allah Maye Halina réaffirme l’engagement du Gouvernement au service de la Nation 13/12/2025

Populaires

Crise anglophone au Cameroun : Trois civils Mbororos tués par les séparatistes à Wowo (Donga Mantung)

14/12/2025

Tchad - Culture : Festival Dary 2025 – La culture tchadienne en fête !

14/12/2025

Tchad : La famille du général Daoud Yaya Brahim appelle à la justice et rejette toute tentative de récupération politique

14/12/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 12/12/2025 - Barra Lutter

Pourquoi certaines femmes attendent encore d’être entretenues par les hommes ?

Pourquoi certaines femmes attendent encore d’être entretenues par les hommes ?

Tchad : quand l’échec devient une force, pourquoi tomber ouvre parfois la voie vers la réussite ? Tchad : quand l’échec devient une force, pourquoi tomber ouvre parfois la voie vers la réussite ? 10/12/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter