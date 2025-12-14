Cameroun, Extrême-Nord : La reconstruction du pont de Yagoua sur le Mayo Danay programmée pour 2026

Effondré à la suite de fortes pluies en septembre 2024, le pont ne devrait être reconstruit qu’en 2026. L’information figure dans le projet de budget 2026 du Ministère de l’Habitat et du Développement Urbain (MINHDU).







L’ouvrage, vieux de plus de 100 ans et vestige de la présence coloniale allemande, n’a pas résisté à la violence des inondations de 2024. Il permettait d’assurer le franchissement de la rivière Danay sur la route régionale Yagoua–Kousseri, via Pouss, Tékélé et Zina, un axe clé pour la circulation des personnes et des marchandises.







L’effondrement de l’unique pont reliant plusieurs quartiers, survenu le 12 septembre 2024, a scindé la ville de Yagoua en deux, après qu'elle a été submergée par les eaux.







Son effondrement est venu compliquer davantage la mobilité des personnes et des biens dans cette partie du pays. En l’absence de cet axe stratégique, les populations sont contraintes de traverser la rivière à bord de pirogues pour relier les deux parties de la ville.







Aucune victime n’est à déplorer dans cet accident, selon les premières informations. Le préfet du Mayo Danay, Jean-Lazare Ndongo Ndongo, s’est rendu sur les lieux pour évaluer la situation. Le 16 juillet 2024, il avait déjà averti qu’une pluviométrie abondante était à prévoir.



Malgré les avertissements, les inondations ont déjà causé une quinzaine de morts (bilan non officiel) et sinistré plus de 200 000 personnes.







En effet, le département du Mayo Danay se trouve dans le bassin du fleuve Logone, qui coule à une dizaine de kilomètres de Yagoua. En l’absence de digues de protection, les eaux débordent du lit du fleuve et inondent les terres environnantes.









