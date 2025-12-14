Cote d'Ivoire -Inclusion sociale : 2 507 recrutements de personnes handicapées enregistrés entre 2015 et 2025, annonce le ministre Adama Kamara

Le ministre a souligné le "tournant majeur" marqué par l'action du Président Alassane Ouattara depuis 2011 :



« Depuis 2011, l’action du Président Alassane Ouattara a marqué un tournant majeur dans la politique d’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Grâce à cette volonté politique forte, la Côte d’Ivoire a enregistré, entre 2015 et 2025, le recrutement de 2 507 personnes en situation de handicap, soit trois fois plus que l’ensemble des recrutements réalisés entre 1997 et 2011 (794 personnes). »



M. Kamara a également rappelé la création d’un instrument stratégique destiné à accompagner durablement le secteur privé : le Fonds d’Insertion Professionnelle des Personnes en Situation de Handicap (FIPPSH).







Cet outil soutiendra, dès 2026, le secteur privé dans le recrutement, la formation et l’intégration durable de milliers de personnes en situation de handicap.



La Journée Internationale des Personnes Handicapées a été célébrée autour du thème : « Solutions transformatrices pour un développement inclusif : le rôle de l'innovation dans la construction d'un monde accessible et équitable ».







Le ministre a jugé que ce thème traduit parfaitement la vision du Chef de l’État, qui œuvre à bâtir une Côte d’Ivoire solidaire, où chaque citoyen peut bénéficier des opportunités de développement et contribuer activement à la prospérité nationale. Il a ajouté que la commémoration de cette Journée réaffirme la volonté du gouvernement de placer les personnes en situation de handicap au cœur du progrès social.







La cérémonie s’est clôturée par la remise de fauteuils roulants, de matériels orthopédiques et d’équipements indispensables à la mobilité des personnes en situation de handicap.

