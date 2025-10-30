Tchad : Nouvel afflux de réfugiés soudanais après la chute d’El-Fasher (HCR)

Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) alerte sur une nouvelle vague d’arrivées de réfugiés soudanais dans l’est du Tchad, à la suite de l’entrée des Forces de Soutien Rapide (FSR) dans la ville d’El-Fasher, au Darfour Nord, assiégée depuis plus de 18 mois.



Cette ville, qui abrite quelque 300 000 civils, vit dans des conditions humanitaires dramatiques. L’évolution du conflit a provoqué des déplacements massifs, dont une partie se dirige vers le Tchad, malgré la distance, les coûts élevés de transport et les risques sécuritaires.



Un plan de contingence interagences activé



Face à cette situation, le HCR et une vingtaine de partenaires — agences onusiennes, structures gouvernementales et ONG — ont activé un plan de contingence interagences pour renforcer la préparation et la réponse dans l’Est tchadien.



Ce plan intervient alors que le conflit au Soudan a déjà poussé plus de 882 000 réfugiés soudanais et 330 000 Tchadiens retournés à franchir la frontière.



Les prévisions estiment jusqu’à 90 000 nouveaux réfugiés et 7 500 retournés supplémentaires entre octobre et décembre 2025.



Les points d’entrée prioritaires sont Tinè, Kulbus, Birak et Adré. Le plan prévoit une réponse rapide et coordonnée axée sur la protection, la santé, l’eau et l’assainissement (WASH), les abris d’urgence et la relocalisation vers des sites sécurisés disposant de services essentiels.



Doté d’un budget de 52,2 millions de dollars US sur trois mois, ce dispositif vise également à renforcer la résilience et à soutenir les communautés hôtes, tout en réduisant la dépendance à l’aide humanitaire.



Hausse des arrivées dans les provinces frontalières



Les arrivées continuent d’augmenter : le 27 octobre 2025, le HCR a enregistré 99 familles (260 personnes). Entre le 21 et le 27 octobre, 551 familles — soit 1 739 individus — ont été recensées, marquant une hausse de 40 % par rapport à la semaine précédente.



Cette progression est attribuée à la fin de la saison des pluies, qui rend désormais les routes plus praticables pour les populations fuyant les violences.



Depuis le début du mois d’octobre, 4 280 nouvelles arrivées (1 533 familles) ont été enregistrées dans les provinces de Ouaddaï, Wadi Fira, Sila et Ennedi Est, cette dernière concentrant plus de 70 % des nouveaux arrivants.



Une crise humanitaire régionale qui s’aggrave



Le HCR et ses partenaires maintiennent leur présence aux points frontaliers, assurant un suivi de la protection et une assistance immédiate aux nouveaux arrivants.



Cependant, les besoins demeurent considérables dans un contexte marqué par la saturation des camps existants, le manque de ressources et les défis logistiques.



Alors que le conflit au Soudan s’intensifie, le Tchad continue de faire preuve de solidarité, accueillant l’une des plus fortes populations de réfugiés de la région.