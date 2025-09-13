Alwihda Info
TCHAD

Tchad : le ministère de la Sécurité publique durcit le ton face à la recrudescence des accidents de la route


Alwihda Info | Par Alwihda - 13 Septembre 2025



Tchad : le ministère de la Sécurité publique durcit le ton face à la recrudescence des accidents de la route
Face à l’augmentation inquiétante du nombre d’accidents de la circulation, souvent mortels, enregistrés ces derniers temps, le Ministère de la Sécurité publique et de l’Immigration a lancé ce 13 septembre 2025 un appel solennel aux usagers de la route.

Dans un communiqué signé par le ministre Ali Ahmat Aghabache, le département attire une nouvelle fois l’attention des transporteurs et conducteurs d’engins sur la nécessité absolue de respecter scrupuleusement le Code de la route.

Le ministre prévient que des mesures sévères seront prises contre toute personne qui enfreindrait les textes en vigueur. « Des sanctions exemplaires viseront ceux qui violent les règles établies », précise le document.

Soucieuses de protéger les populations et de réduire les risques liés à l’insécurité routière, les autorités entendent renforcer la discipline sur les routes et responsabiliser davantage les conducteurs. Le ministère en appelle également à « l’esprit civique de tous » pour freiner cette spirale dramatique.


