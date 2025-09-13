Alwihda Info
TCHAD

Tchad : le ministère de la Sécurité publique appelle à la vigilance face à la recrudescence des noyades


Alwihda Info | Par Alwihda - 13 Septembre 2025



N’Djamena – Le ministère de la Sécurité publique et de l’Immigration a lancé ce samedi un appel à la vigilance à l’attention des populations, suite à la multiplication des cas de noyades signalés ces derniers temps dans les fleuves et les mares d’eau, aussi bien en milieu urbain que rural.

Dans un communiqué signé par le ministre Ali Ahmat Aghabache, les parents sont particulièrement invités à surveiller de près les mouvements de leurs enfants afin de prévenir ces drames. « L’attention des parents est indispensable pour éviter ces cas malheureux », insiste le ministre.

En parallèle, les Forces de l’ordre ont reçu instruction de multiplier des patrouilles sporadiques dans les zones à risque, afin de renforcer la prévention et d’assurer le respect des mesures de sécurité.


