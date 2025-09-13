Niger : Des attaques meurtrières à Tillabéri soulèvent des questions sur la sécurité





Une embuscade meurtrière et un débat sur les ordres

Suite aux attaques, le gouverneur et le commandant de zone (COMZONE) de Tillabéri ont ordonné la poursuite des assaillants. Cependant, les troupes des FAN du camp Diadia ont refusé d'engager la riposte, soupçonnant une embuscade. C'est la Garde nationale qui a finalement été déployée pour la poursuite.







Malheureusement, les unités de la Garde nationale sont tombées dans une embuscade meurtrière, entraînant la mort de 15 de leurs soldats. Sur les cinq véhicules engagés, un seul est parvenu à regagner la base. Les FAN en patrouille ont dû être rappelées en urgence pour sécuriser la ville. Ces événements soulignent le lourd tribut payé par la Garde nationale qui, selon le texte, a suivi les ordres en étant "pleinement conscients des risques". Cet incident met en lumière les tensions et les dilemmes auxquels sont confrontées les forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme.