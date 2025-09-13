Alwihda Info
AFRIQUE

Niger : Des attaques meurtrières à Tillabéri soulèvent des questions sur la sécurité


Alwihda Info | Par - 13 Septembre 2025


Le 10 septembre, des combattants de l'État islamique dans le Grand Sahara (EIGS) ont mené plusieurs attaques à Tillabéri, au Niger. Un assaut contre une position de l'armée près de l'aéroport a entraîné la mort de 12 soldats des Forces Armées Nigériennes (FAN). Le même jour, deux incursions ont eu lieu dans la ville, causant la mort de deux civils et la destruction de biens matériels.


Une embuscade meurtrière et un débat sur les ordres

 
Suite aux attaques, le gouverneur et le commandant de zone (COMZONE) de Tillabéri ont ordonné la poursuite des assaillants. Cependant, les troupes des FAN du camp Diadia ont refusé d'engager la riposte, soupçonnant une embuscade. C'est la Garde nationale qui a finalement été déployée pour la poursuite.


 
Malheureusement, les unités de la Garde nationale sont tombées dans une embuscade meurtrière, entraînant la mort de 15 de leurs soldats. Sur les cinq véhicules engagés, un seul est parvenu à regagner la base. Les FAN en patrouille ont dû être rappelées en urgence pour sécuriser la ville. Ces événements soulignent le lourd tribut payé par la Garde nationale qui, selon le texte, a suivi les ordres en étant "pleinement conscients des risques". Cet incident met en lumière les tensions et les dilemmes auxquels sont confrontées les forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme.
