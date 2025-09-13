Tchad : Obligation de l’enseignement du français et de l’arabe en classes de terminale dès 2025-2026

Selon le ministre Aboubakar Assidick Tchoroma, cette décision vise à rendre le système éducatif plus inclusif, conformément à la Constitution du 29 décembre 2023 et aux textes réglementaires en vigueur. Il a constaté que, malgré le caractère officiel des deux langues, leur enseignement n’est pas systématiquement assuré dans les établissements.



Désormais, l’arabe sera obligatoire dans toutes les classes de terminale des établissements francophones, tandis que le français devra être enseigné dans toutes les classes de terminale des établissements arabophones.



Le ministre insiste sur l’importance du strict respect de cette mesure par les responsables académiques et pédagogiques. Cette réforme s’inscrit dans une volonté de renforcer l’unité nationale et de promouvoir le bilinguisme au Tchad, où les deux langues coexistent officiellement mais peinent encore à être pleinement intégrées dans le système éducatif.