AFRIQUE

Cameroun - Alerte Énergie : Un incendie paralyse les centrales de Guider (Nord) et fragilise le Réseau Interconnecté Nord (RIN)


Alwihda Info | Par - 25 Janvier 2026


Le samedi 24 janvier 2026, un incendie s'est déclaré sur le site stratégique des centrales thermique et solaire de Guider. Cet incident suspend immédiatement l'apport en électricité de ces unités vers le RIN, aggravant une situation énergétique déjà tendue dans le nord du Cameroun.


L'incident et ses causes immédiates

 

Selon le communiqué officiel daté de Garoua, les flammes ont atteint des infrastructures critiques indispensables au transport de l'énergie produite :

  • Supports et câblages : Le feu a endommagé les liaisons permettant d'évacuer l'énergie des centrales vers le Réseau Interconnecté Nord.

  • Suspension de l'injection : En conséquence directe, la production (solaire et thermique) ne peut plus être injectée dans le réseau global.




     


Mobilisation des acteurs techniques

 

Eneo Cameroon a annoncé une mobilisation conjointe avec ses partenaires techniques pour évaluer l'étendue des dégâts et planifier la remise en service :

  • Scatec : Responsable du volet énergie solaire.

  • Agrekkko : En charge de la production thermique.

  • Objectif : Une évaluation rapide est en cours pour une normalisation dans les meilleurs délais.

     


 

Conséquences directes pour les ménages



Le Septentrion (régions de l'Adamaoua, du Nord et de l'Extrême-Nord) traverse actuellement une période de stress énergétique due à la saison sèche. L'arrêt des centrales de Guider entraîne un impact immédiat :

  • Déficit de production accru : La perte de cette injection vient s'ajouter aux difficultés de production déjà existantes.

  • Rationnements supplémentaires : Eneo avertit que les ménages pourraient subir des délestages (rationnements) plus fréquents et plus longs que ceux initialement prévus.


Eneo Cameroon a tenu à remercier ses clients pour leur compréhension durant cette épreuve technique majeure.




 
