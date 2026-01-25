Cameroun - Alerte Énergie : Un incendie paralyse les centrales de Guider (Nord) et fragilise le Réseau Interconnecté Nord (RIN)

Conséquences directes pour les ménages





Le Septentrion (régions de l'Adamaoua, du Nord et de l'Extrême-Nord) traverse actuellement une période de stress énergétique due à la saison sèche. L'arrêt des centrales de Guider entraîne un impact immédiat :



Déficit de production accru : La perte de cette injection vient s'ajouter aux difficultés de production déjà existantes.

Rationnements supplémentaires : Eneo avertit que les ménages pourraient subir des délestages (rationnements) plus fréquents et plus longs que ceux initialement prévus.

Eneo Cameroon a tenu à remercier ses clients pour leur compréhension durant cette épreuve technique majeure.