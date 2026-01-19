Après son élection à la tête des États-Unis d’Amérique, Donald Trump promettait la paix au monde, envisageant de recevoir coûte que coûte le prix Nobel de la paix. Cependant, ce prix a été décerné en 2025 à la cheffe de file de l’opposition vénézuélienne, María Corina Machado.



Nous analysons que c’est peut-être à partir de là que Donald Trump a changé de cap, commençant par faire kidnapper Nicolás Maduro, sous prétexte que ce dernier soutiendrait les narco-trafiquants. Maduro, en réaction, a tourné le dos aux États-Unis en décidant de vendre le pétrole du Venezuela à d’autres partenaires tels que la Russie, la Chine, l’Inde et d’autres pays amis.



Après l’enlèvement de Maduro, les États-Unis cherchent à tout prix à s’emparer du Groenland, territoire autonome rattaché au Danemark. Suite à cette annonce, leurs propres alliés européens leur ont tourné le dos, allant jusqu’à déployer des troupes, notamment celles de la France, vieil allié des États-Unis, et d’autres pays européens, au Groenland. Trump n’a cessé d’étendre ses menaces, affirmant que les États-Unis frapperaient l’Iran, sous prétexte que Téhéran réprime violemment les manifestants.



Ce pays a résisté à la fois à ses propres protestations et aux pressions américaines, déclarant être prêt à faire la guerre dès que les États-Unis le voudraient. L’Iran a exposé pour la première fois son arsenal redoutable, menaçant de détruire complètement les bases américaines dans la région.



Après avoir pris la mesure des menaces de l’Iran, Trump a finalement affirmé qu’il n’attaquerait pas, marquant une défaite sans escalade : l’Iran a remporté la bataille sans avoir combattu. Dans tout cela, les États-Unis semblent ignorer qu’ils sont en train de perdre, avec le temps, leurs alliés et leurs intérêts stratégiques.



Trump a-t-il seulement pensé aux conséquences néfastes de la Seconde Guerre mondiale, provoquée par l’Allemagne de Hitler, jusqu’à aboutir aux embargos et aux destructions massives ? Que deviendrait le monde si Trump persistait à attaquer l’Iran ? La Russie et d’autres alliés entreraient-ils en jeu ? Comment la carte géopolitique mondiale en serait-elle bouleversée ?