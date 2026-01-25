Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Tchad : une enfant brûlée par sa mère après une fausse accusation de vol


Alwihda Info | Par Djonre Ben-Casimir - 25 Janvier 2026



Tchad : une enfant brûlée par sa mère après une fausse accusation de vol
Un fait grave et profondément choquant secoue le quartier Madagascar, dans le 2ᵉ arrondissement de la ville de Pala. Une fillette de seulement six ans, élève à l’école primaire de Madagascar, se retrouve au centre d’une affaire de violences extrêmes en milieu familial. Accusée à tort d’avoir volé une somme de cinq mille francs CFA, l’enfant aurait subi une punition d’une rare brutalité : sa mère lui aurait brûlé les deux mains.

Peu après cet acte, l’argent a finalement été retrouvé, confirmant l’innocence de la fillette. Depuis lors, la mère est portée disparue, laissant derrière elle ses deux enfants — la victime et son frère âgé d’environ dix ans — livrés à eux-mêmes dans des conditions de vie particulièrement alarmantes. Leur père, qui réside dans un autre quartier, n’assure pour l’instant aucune prise en charge.

L’état de santé de la fillette est jugé très préoccupant et nécessite une intervention urgente des services compétents. Ce drame relance une fois de plus le débat sur la protection de l’enfance et les violences domestiques, mettant en lumière la nécessité d’une réponse rapide et ferme des autorités et des structures sociales.


