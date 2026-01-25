Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Décès de l’ancien ministre Hassan Fadoul Kitir : le Président de la République rend hommage


Alwihda Info | Par Alwihda - 25 Janvier 2026



Décès de l’ancien ministre Hassan Fadoul Kitir : le Président de la République rend hommage
Le Président de la République, Chef de l’État, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, a exprimé sa profonde tristesse à la suite du décès de l’ancien ministre Dr. Hassan Fadoul Kitir, survenu ce dimanche 25 janvier 2026 à Lomé, au Togo.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le Chef de l’État a salué la mémoire d’un homme d’État engagé et d’un fils dévoué de la Nation. Il a rappelé que Hassan Fadoul Kitir fut une figure marquante du paysage politique tchadien, ayant servi le pays avec un sens élevé du devoir, de la responsabilité et un engagement constant au service de l’intérêt général.

Le Président de la République a, en cette douloureuse circonstance, adressé au nom du peuple tchadien et en son nom propre, ses condoléances les plus émues à la famille du défunt, à ses proches ainsi qu’à l’ensemble de ses compagnons et collaborateurs.

Il a enfin prié pour le repos de l’âme du disparu, implorant le Tout-Puissant de lui accorder Sa miséricorde et de l’accueillir dans Son Paradis éternel, concluant son message par la formule de compassion : « Inna lillahi wa inna ilayhi raji’un. »


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 24/01/2026

Tchad : nomination d'un ambassadeur au Bénin

Tchad : nomination d'un ambassadeur au Bénin

Mourir en ville et être enterré au village : le paradoxe des funérailles tchadiennes Mourir en ville et être enterré au village : le paradoxe des funérailles tchadiennes 24/01/2026

Populaires

Tchad : nomination d'un ambassadeur au Bénin

24/01/2026

Tchad : une voiture ravagée par les flammes devant la station Kaba à Abéché

24/01/2026

CEEAC : Le président Tchadien a participé en visioconférence au 9ème Sommet extraordinaire

24/01/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 22/01/2026 - Barra Lutter

Tchad : pourquoi nos universités forment moins des intellectuels et plus des diplômes ?

Tchad : pourquoi nos universités forment moins des intellectuels et plus des diplômes ?

Les paradoxes de la paix « trumpienne » : escalades, voltefaces et recomposition des alliances géopolitiques Les paradoxes de la paix « trumpienne » : escalades, voltefaces et recomposition des alliances géopolitiques 20/01/2026 - Ahmad Youssouf Ali

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter