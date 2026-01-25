Décès de l’ancien ministre Hassan Fadoul Kitir : le Président de la République rend hommage

Le Président de la République, Chef de l’État, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, a exprimé sa profonde tristesse à la suite du décès de l’ancien ministre Dr. Hassan Fadoul Kitir, survenu ce dimanche 25 janvier 2026 à Lomé, au Togo.



Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le Chef de l’État a salué la mémoire d’un homme d’État engagé et d’un fils dévoué de la Nation. Il a rappelé que Hassan Fadoul Kitir fut une figure marquante du paysage politique tchadien, ayant servi le pays avec un sens élevé du devoir, de la responsabilité et un engagement constant au service de l’intérêt général.



Le Président de la République a, en cette douloureuse circonstance, adressé au nom du peuple tchadien et en son nom propre, ses condoléances les plus émues à la famille du défunt, à ses proches ainsi qu’à l’ensemble de ses compagnons et collaborateurs.



Il a enfin prié pour le repos de l’âme du disparu, implorant le Tout-Puissant de lui accorder Sa miséricorde et de l’accueillir dans Son Paradis éternel, concluant son message par la formule de compassion : « Inna lillahi wa inna ilayhi raji’un. »