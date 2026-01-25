Alwihda Info
TCHAD

Bébédjia : Les enseignants de l’IPEP 1 au cœur d’une session de renforcement sur l’éthique et la déontologie


Alwihda Info | Par REOUHOUDOU INNOCENT - 25 Janvier 2026


Réunis à l'école Bebanga ce samedi 24 janvier 2026, les enseignants de l'Inspection Pédagogique de l'Enseignement Primaire (IPEP) de Bébédjia 1 ont participé à une journée d'échanges et de formation. L'objectif : redéfinir les valeurs cardinales de la profession pour une école tchadienne plus performante.


Bébédjia : Les enseignants de l’IPEP 1 au cœur d’une session de renforcement sur l’éthique et la déontologie



 

La profession enseignante, au-delà de la simple transmission de connaissances, exige une ligne de conduite rigoureuse. C'est fort de ce constat que l'IPEP de Bébédjia 1 a initié cette rencontre pédagogique visant à combler les lacunes déontologiques et à renforcer la conscience professionnelle des instituteurs.

 

L'ouverture des travaux a été marquée par l'intervention du chef de quartier de Bebanga, Ngartelem Bongar. Ce dernier a rappelé que l'autorité et la responsabilité de l'enseignant sont les socles sur lesquels repose l'éducation des futures générations. Il a exhorté les participants à cultiver un sentiment de valeur et de détermination durant toute leur carrière.

 

Le conseiller pédagogique, Higde Enoch, a dirigé les modules techniques en revenant sur des notions fondamentales souvent méconnues ou négligées :

  • La Vocation et le Dévouement : La fonction enseignante a été comparée à un sacerdoce, nécessitant une véritable foi en sa mission.

  • L'Honnêteté Professionnelle : Un engagement intellectuel et moral envers l'institution et les élèves.

  • La Responsabilité Sociale : L'enseignant comme modèle et pilier du développement de la cité.

 

Selon le formateur, l'enseignant accompli est celui qui ne se limite pas aux heures de cours, mais qui consacre une partie de ses loisirs à l'encadrement et au suivi personnalisé des élèves. Cette implication totale est présentée comme la clé pour former des citoyens équilibrés et responsables.

« La mission confiée par la société de former les hommes nécessite un don total de soi », a souligné Higde Enoch lors de sa présentation.



