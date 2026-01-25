Tchad : la Coordination des Clubs des Artistes Tchadiens tient son Assemblée générale statutaire et élective

La rencontre a été présidée par Moussa Zakaria Ibet, président du présidium, qui a conduit les travaux dans un climat serein. Dans son allocution, il a exprimé sa gratitude envers les participants et rappelé les principaux objectifs de la CCAT. Il a notamment souligné que la coordination vise à représenter les différentes organisations artistiques auprès du ministère de la Culture et des organismes de développement artistique, à promouvoir la recherche, la création et la production dans les domaines de la musique, du théâtre et de la danse folklorique, ainsi qu’à assurer la diffusion des spectacles vivants.
Parmi ses missions figurent également la coordination des activités des organisations artistiques départementales, la formation des artistes dans les différents domaines des arts, l’organisation de colloques, séminaires, symposiums et festivals, la mise en place de cycles d’enseignement et de concours, ainsi que la sauvegarde et la promotion de la culture tchadienne dans toute sa diversité.
À l’issue des travaux, Allamine Kader a été élu coordonnateur général de la CCAT, à l’unanimité et par consensus. Dans son discours, il a exprimé sa profonde gratitude et sa joie pour la confiance placée en lui par ses pairs, saluant ce consensus comme un signe de maturité démocratique et un exemple à suivre pour les autres organisations du pays.
Il a affirmé que la culture constitue un puissant vecteur d’unité nationale, capable de rassembler les Tchadiens au-delà des divisions ethniques, religieuses ou régionales. Selon lui, elle joue un rôle central dans la promotion de la cohabitation pacifique et dans la lutte contre les discours de haine. Pour son mandat de cinq ans, il s’est engagé à redorer le blason de la culture tchadienne, en valorisant la diversité culturelle du pays afin de la faire rayonner tant au niveau national qu’international.
Enfin, le nouveau coordonnateur général a lancé un appel aux artistes encore isolés à rejoindre la CCAT, estimant que l’union est indispensable pour dialoguer efficacement avec l’État, le ministère de tutelle et les partenaires. Son ambition à long terme est de faire converger les différentes plateformes existantes — Clubs des Artistes, CONAT et UNOCAT — vers la création d’une Fédération des Artistes Tchadiens, incluant également les créateurs de la diaspora.
