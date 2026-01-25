Tchad : la Coordination des Clubs des Artistes Tchadiens tient son Assemblée générale statutaire et élective

La rencontre a été présidée par Moussa Zakaria Ibet, président du présidium, qui a conduit les travaux dans un climat serein. Dans son allocution, il a exprimé sa gratitude envers les participants et rappelé les principaux objectifs de la CCAT. Il a notamment souligné que la coordination vise à représenter les différentes organisations artistiques auprès du ministère de la Culture et des organismes de développement artistique, à promouvoir la recherche, la création et la production dans les domaines de la musique, du théâtre et de la danse folklorique, ainsi qu’à assurer la diffusion des spectacles vivants.



Parmi ses missions figurent également la coordination des activités des organisations artistiques départementales, la formation des artistes dans les différents domaines des arts, l’organisation de colloques, séminaires, symposiums et festivals, la mise en place de cycles d’enseignement et de concours, ainsi que la sauvegarde et la promotion de la culture tchadienne dans toute sa diversité.



À l’issue des travaux, Allamine Kader a été élu coordonnateur général de la CCAT, à l’unanimité et par consensus. Dans son discours, il a exprimé sa profonde gratitude et sa joie pour la confiance placée en lui par ses pairs, saluant ce consensus comme un signe de maturité démocratique et un exemple à suivre pour les autres organisations du pays.