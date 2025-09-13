Tchad : Un citoyen engagé offre un appui logistique moderne à la police nationale





Détails du Don

20 ordinateurs portables

17 claviers

17 chargeurs

20 parasols

64 chaises

35 appareils infrarouges portables

10 pompes starters

368 insignes infrarouges

100 sifflets

50 chargeurs pour sifflets

« Ce geste illustre l’attachement d’un citoyen à la sécurité intérieure de son pays », a déclaré Paul Manga.

Issa Abdelkader, lors de ses déplacements, a constaté que les policiers routiers régulaient la circulation durant de longues heures avec des moyens rudimentaires. Observant que d'autres forces de l'ordre disposaient d'outils modernisés, il a jugé nécessaire d'apporter sa contribution en équipant ses compatriotes.Le don comprend :Cet équipement représente un véritable souffle nouveau pour le Groupement de sécurité routière.En recevant ce lot, le Contrôleur Général Paul Manga a salué ce geste citoyen et salutaire. Il a exprimé, au nom de la Police nationale, sa gratitude à Issa Abdelkader, soulignant que ces équipements renforceront considérablement la capacité opérationnelle des unités de sécurité routière dans l'accomplissement de leur mission.Cette initiative met en lumière l'importance de la collaboration entre les citoyens et les forces de l'ordre pour assurer la sécurité et le bien-être de la communauté.