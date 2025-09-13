Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Un citoyen engagé offre un appui logistique moderne à la police nationale


Alwihda Info | Par - 13 Septembre 2025


Le 12 septembre 2025, Monsieur Issa Abdelkader a procédé à la remise d'un important lot de matériels à la Police nationale, dans le cadre de son engagement pour améliorer les conditions de travail des forces de sécurité intérieure. La cérémonie a eu lieu à la Direction Générale de la Police Nationale, en présence du Contrôleur Général Paul Manga et d'autres responsables.


  Issa Abdelkader, lors de ses déplacements, a constaté que les policiers routiers régulaient la circulation durant de longues heures avec des moyens rudimentaires. Observant que d'autres forces de l'ordre disposaient d'outils modernisés, il a jugé nécessaire d'apporter sa contribution en équipant ses compatriotes.



Détails du Don


Le don comprend :
  • 20 ordinateurs portables
  • 17 claviers
  • 17 chargeurs
  • 20 parasols
  • 64 chaises
  • 35 appareils infrarouges portables
  • 10 pompes starters
  • 368 insignes infrarouges
  • 100 sifflets
  • 50 chargeurs pour sifflets
Cet équipement représente un véritable souffle nouveau pour le Groupement de sécurité routière.

 

En recevant ce lot, le Contrôleur Général Paul Manga a salué ce geste citoyen et salutaire. Il a exprimé, au nom de la Police nationale, sa gratitude à Issa Abdelkader, soulignant que ces équipements renforceront considérablement la capacité opérationnelle des unités de sécurité routière dans l'accomplissement de leur mission.
« Ce geste illustre l’attachement d’un citoyen à la sécurité intérieure de son pays », a déclaré Paul Manga.


Cette initiative met en lumière l'importance de la collaboration entre les citoyens et les forces de l'ordre pour assurer la sécurité et le bien-être de la communauté.
Peter Kum
Peter Kum


