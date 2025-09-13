Tchad : Un citoyen engagé offre un appui logistique moderne à la police nationale

Issa Abdelkader, lors de ses déplacements, a constaté que les policiers routiers régulaient la circulation durant de longues heures avec des moyens rudimentaires. Observant que d'autres forces de l'ordre disposaient d'outils modernisés, il a jugé nécessaire d'apporter sa contribution en équipant ses compatriotes.
Détails du Don
Le don comprend :
- 20 ordinateurs portables
- 17 claviers
- 17 chargeurs
- 20 parasols
- 64 chaises
- 35 appareils infrarouges portables
- 10 pompes starters
- 368 insignes infrarouges
- 100 sifflets
- 50 chargeurs pour sifflets
En recevant ce lot, le Contrôleur Général Paul Manga a salué ce geste citoyen et salutaire. Il a exprimé, au nom de la Police nationale, sa gratitude à Issa Abdelkader, soulignant que ces équipements renforceront considérablement la capacité opérationnelle des unités de sécurité routière dans l'accomplissement de leur mission.
« Ce geste illustre l’attachement d’un citoyen à la sécurité intérieure de son pays », a déclaré Paul Manga.
Cette initiative met en lumière l'importance de la collaboration entre les citoyens et les forces de l'ordre pour assurer la sécurité et le bien-être de la communauté.