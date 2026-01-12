Alwihda Info
AFRIQUE

Burkina Faso : Liste du nouveau gouvernement nommé par décret présidentiel


Alwihda Info | Par Alwihda - 12 Janvier 2026


​Le Président du Faso, Chef de l’État, a procédé à un remaniement du Gouvernement à travers le décret n°2026-0006/PF/PRIM, signé le 12 janvier 2026 à Ouagadougou. Cette décision s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la Constitution et de la Charte de la Transition du 14 octobre 2022, modifiée le 25 mai 2024, et fait suite à une proposition du Premier ministre.


Burkina Faso : Liste du nouveau gouvernement nommé par décret présidentiel
Ce remaniement vise à renforcer l’efficacité de l’action gouvernementale et à consolider la conduite des priorités nationales dans un contexte sécuritaire, économique et social exigeant.

Le nouveau Gouvernement du Burkina Faso se compose comme suit :

Ministre d’État, Ministre de la Guerre et de la Défense patriotique : Général de Division Célestin SIMPORÉ

Ministre d’État, Ministre de l’Agriculture, de l’Eau, des Ressources animales et halieutiques : Commandant Ismaël SOMBIÉ

Ministre d’État, Ministre de l’Administration territoriale et de la Mobilité : Monsieur Émile ZERBO

Ministre de l’Économie et des Finances : Monsieur Aboubakar NACANABO

Ministre de la Sécurité : Commissaire divisionnaire de Police Mahamadou SANA

Ministre des Affaires étrangères : Monsieur Karamoko Jean Marie TRAORÉ

Ministre des Serviteurs du Peuple : Monsieur Mathias TRAORÉ

Ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Porte-parole du Gouvernement : Monsieur Pingdwendé Gilbert OUÉDRAOGO

Ministre de la Famille et de la Solidarité : Lieutenant-colonel Passowendé Pélagie KABRÉ/KABORÉ

Ministre de la Justice : Monsieur Edasso Rodrigue BAYALA

Ministre de la Santé : Monsieur Robert Lucien Jean-Claude KARGOUGOU

Ministre de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques : Madame Aminata ZERBO/SABANÉ

Ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat : Monsieur Serge Gnaniodem PODA

Ministre de la Construction de la Patrie : Monsieur Mikaïlou SIDIBÉ

Ministre de l’Énergie, des Mines et des Carrières : Monsieur Yacouba Zabré GOUBA

Ministre de l’Enseignement de base, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues nationales : Monsieur Jacques Sosthène DINGARA

Ministre de l’Enseignement secondaire et de la Formation professionnelle et technique : Monsieur Moumouni ZOUNGRANA

Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation : Monsieur Adjima THIOMBIANO

Ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi : Madame Annick Lydie Djouma PIKBOUGOUM/ZINGUÉ QUATTARA

Ministre délégué chargé des Ressources animales : Monsieur Amadou DICKO

Ministre délégué chargé du Budget : Madame Fatoumata BAKO/TRAORÉ

Ministre délégué auprès du Ministre des Affaires étrangères : Madame Bebgnasgnan Stella Eldine KABRÉ/KABORÉ


