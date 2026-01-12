Burkina Faso : Liste du nouveau gouvernement nommé par décret présidentiel

Ce remaniement vise à renforcer l’efficacité de l’action gouvernementale et à consolider la conduite des priorités nationales dans un contexte sécuritaire, économique et social exigeant.
Le nouveau Gouvernement du Burkina Faso se compose comme suit :
Ministre d’État, Ministre de la Guerre et de la Défense patriotique : Général de Division Célestin SIMPORÉ
Ministre d’État, Ministre de l’Agriculture, de l’Eau, des Ressources animales et halieutiques : Commandant Ismaël SOMBIÉ
Ministre d’État, Ministre de l’Administration territoriale et de la Mobilité : Monsieur Émile ZERBO
Ministre de l’Économie et des Finances : Monsieur Aboubakar NACANABO
Ministre de la Sécurité : Commissaire divisionnaire de Police Mahamadou SANA
Ministre des Affaires étrangères : Monsieur Karamoko Jean Marie TRAORÉ
Ministre des Serviteurs du Peuple : Monsieur Mathias TRAORÉ
Ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Porte-parole du Gouvernement : Monsieur Pingdwendé Gilbert OUÉDRAOGO
Ministre de la Famille et de la Solidarité : Lieutenant-colonel Passowendé Pélagie KABRÉ/KABORÉ
Ministre de la Justice : Monsieur Edasso Rodrigue BAYALA
Ministre de la Santé : Monsieur Robert Lucien Jean-Claude KARGOUGOU
Ministre de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques : Madame Aminata ZERBO/SABANÉ
Ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat : Monsieur Serge Gnaniodem PODA
Ministre de la Construction de la Patrie : Monsieur Mikaïlou SIDIBÉ
Ministre de l’Énergie, des Mines et des Carrières : Monsieur Yacouba Zabré GOUBA
Ministre de l’Enseignement de base, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues nationales : Monsieur Jacques Sosthène DINGARA
Ministre de l’Enseignement secondaire et de la Formation professionnelle et technique : Monsieur Moumouni ZOUNGRANA
Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation : Monsieur Adjima THIOMBIANO
Ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi : Madame Annick Lydie Djouma PIKBOUGOUM/ZINGUÉ QUATTARA
Ministre délégué chargé des Ressources animales : Monsieur Amadou DICKO
Ministre délégué chargé du Budget : Madame Fatoumata BAKO/TRAORÉ
Ministre délégué auprès du Ministre des Affaires étrangères : Madame Bebgnasgnan Stella Eldine KABRÉ/KABORÉ
