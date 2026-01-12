Burkina Faso : Liste du nouveau gouvernement nommé par décret présidentiel

Ce remaniement vise à renforcer l’efficacité de l’action gouvernementale et à consolider la conduite des priorités nationales dans un contexte sécuritaire, économique et social exigeant.



Le nouveau Gouvernement du Burkina Faso se compose comme suit :



Ministre d’État, Ministre de la Guerre et de la Défense patriotique : Général de Division Célestin SIMPORÉ



Ministre d’État, Ministre de l’Agriculture, de l’Eau, des Ressources animales et halieutiques : Commandant Ismaël SOMBIÉ



Ministre d’État, Ministre de l’Administration territoriale et de la Mobilité : Monsieur Émile ZERBO



Ministre de l’Économie et des Finances : Monsieur Aboubakar NACANABO



Ministre de la Sécurité : Commissaire divisionnaire de Police Mahamadou SANA



Ministre des Affaires étrangères : Monsieur Karamoko Jean Marie TRAORÉ



Ministre des Serviteurs du Peuple : Monsieur Mathias TRAORÉ



Ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Porte-parole du Gouvernement : Monsieur Pingdwendé Gilbert OUÉDRAOGO



Ministre de la Famille et de la Solidarité : Lieutenant-colonel Passowendé Pélagie KABRÉ/KABORÉ



Ministre de la Justice : Monsieur Edasso Rodrigue BAYALA



Ministre de la Santé : Monsieur Robert Lucien Jean-Claude KARGOUGOU



Ministre de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques : Madame Aminata ZERBO/SABANÉ



Ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat : Monsieur Serge Gnaniodem PODA



Ministre de la Construction de la Patrie : Monsieur Mikaïlou SIDIBÉ



Ministre de l’Énergie, des Mines et des Carrières : Monsieur Yacouba Zabré GOUBA



Ministre de l’Enseignement de base, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues nationales : Monsieur Jacques Sosthène DINGARA



Ministre de l’Enseignement secondaire et de la Formation professionnelle et technique : Monsieur Moumouni ZOUNGRANA



Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation : Monsieur Adjima THIOMBIANO



Ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi : Madame Annick Lydie Djouma PIKBOUGOUM/ZINGUÉ QUATTARA



Ministre délégué chargé des Ressources animales : Monsieur Amadou DICKO



Ministre délégué chargé du Budget : Madame Fatoumata BAKO/TRAORÉ



Ministre délégué auprès du Ministre des Affaires étrangères : Madame Bebgnasgnan Stella Eldine KABRÉ/KABORÉ