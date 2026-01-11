Alwihda Info
TCHAD

Aviation Civile : L’ADAC fixe ses priorités et adopte son budget 2026


Alwihda Info | Par - 12 Janvier 2026


N’DJAMÉNA – Ce lundi 12 janvier 2026, le Conseil d’Administration de l’Autorité de l’Aviation Civile (ADAC) a validé sa feuille de route pour l'année nouvelle. Entre bilan de l'exercice 2025 et adoption du nouveau budget, l'institution renforce sa posture de gendarme du ciel.


Aviation Civile : L'ADAC fixe ses priorités et adopte son budget 2026



 

Dans un secteur en pleine mutation, l'ADAC doit répondre à des exigences de sécurité de plus en plus strictes. Cette session a permis de s'assurer que les ressources sont allouées aux priorités de régulation et de modernisation des infrastructures.




Bilan 2025 : Une année de consolidation


Le rapport d’activités de l’année écoulée a mis en lumière les efforts de l’ADAC dans :

  • La supervision de la sécurité : Conformité aux normes de l’OACI (Organisation de l’Aviation Civile Internationale).
     

  • La sûreté aéroportuaire : Renforcement des contrôles sur les plateformes nationales.
     

  • La formation : Mise à niveau des cadres techniques et des inspecteurs.




Cap sur 2026 : Plan d'action et Budget

 

L’adoption du budget 2026 est l’acte majeur de cette session. Ce financement doit permettre de soutenir le nouveau plan d’actions qui s’articule autour de trois piliers :
 

  • Modernisation administrative : Améliorer la gouvernance interne et la réactivité de l'autorité.
     

  • Performance durable : Intégrer les enjeux environnementaux dans la gestion du trafic aérien.
     

  • Rayonnement régional : Consolider la place du Tchad comme carrefour aérien sûr en Afrique Centrale.




Un engagement pour la sécurité et la durabilité

 

Le Président du Conseil d’Administration, Monsieur Dilo Adoum, a insisté sur la mise en œuvre rigoureuse des résolutions. Pour les membres du Conseil, la viabilité du secteur aérien tchadien dépend de la capacité de l’ADAC à agir comme un régulateur autonome, performant et proactif.



 

Le Tchad face aux audits internationaux


L'année 2026 sera cruciale pour l'aviation civile tchadienne. Avec un budget désormais voté, l'ADAC dispose des leviers pour préparer sereinement les prochaines inspections internationales. L'enjeu est de maintenir la confiance des compagnies aériennes opérant dans l'espace aérien tchadien, facteur clé pour le désenclavement et l'attractivité économique du pays.

Peter Kum
