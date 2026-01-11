Ouaddaï : Ouverture de la session budgétaire 2026 du Conseil Provincial

Cette session budgétaire s'inscrit dans un contexte historique marqué par le démarrage du processus de décentralisation. Ce processus confère aux collectivités territoriales de nouvelles compétences et responsabilités en matière de gouvernance locale, de développement et d'amélioration des conditions de vie des populations.
Dans son discours d'ouverture, le président du Conseil provincial a souligné que le budget 2026 reposera sur une approche intégrée, fondée sur le Nexus humanitaire-développement-paix, en cohérence avec le Plan national de développement et la vision du Chef de l'État. Cette orientation vise à :
- Répondre efficacement aux besoins urgents
- Établir les bases d’un développement durable et inclusif
- La santé
- L’éducation
- L’accès à l’eau potable
- L’aménagement du territoire
Prenant la parole, Ismaël Yamouda Djorbo a donné des orientations importantes aux conseillers provinciaux pour garantir le bon déroulement de cette session budgétaire. Il a insisté sur les enjeux liés à :
- La paix
- La sécurité
- La cohésion sociale
- Le vivre-ensemble
- Le développement local