TCHAD

Ouaddaï : Ouverture de la session budgétaire 2026 du Conseil Provincial


Alwihda Info | Par Hambali Nassour Ourada - 12 Janvier 2026


La session budgétaire 2026 du Conseil provincial du Ouaddaï s'est ouverte ce matin à Abéché, à l'occasion d'une cérémonie officielle dans les locaux du Conseil. Les travaux ont été présidés par Youssouf Mahamat Youssouf, président du Conseil provincial, en présence d'Ismaël Yamouda Djorbo, délégué général du Gouvernement auprès de la province, et de nombreuses autorités administratives, civiles, militaires et traditionnelles.


  Cette session budgétaire s'inscrit dans un contexte historique marqué par le démarrage du processus de décentralisation. Ce processus confère aux collectivités territoriales de nouvelles compétences et responsabilités en matière de gouvernance locale, de développement et d'amélioration des conditions de vie des populations.

 

Dans son discours d'ouverture, le président du Conseil provincial a souligné que le budget 2026 reposera sur une approche intégrée, fondée sur le Nexus humanitaire-développement-paix, en cohérence avec le Plan national de développement et la vision du Chef de l'État. Cette orientation vise à :
  • Répondre efficacement aux besoins urgents
  • Établir les bases d’un développement durable et inclusif
Il a également précisé que ce budget accordera une attention particulière aux secteurs prioritaires, notamment :
  • La santé
  • L’éducation
  • L’accès à l’eau potable
  • L’aménagement du territoire

 

Prenant la parole, Ismaël Yamouda Djorbo a donné des orientations importantes aux conseillers provinciaux pour garantir le bon déroulement de cette session budgétaire. Il a insisté sur les enjeux liés à :
  • La paix
  • La sécurité
  • La cohésion sociale
  • Le vivre-ensemble
  • Le développement local
Il a appelé à une collaboration étroite entre tous les acteurs pour atteindre les objectifs fixés.

 

Les travaux de cette session se poursuivront dans les prochains jours, avec pour but l'adoption d'un budget répondant aux aspirations des populations de la province du Ouaddaï. Cette initiative est cruciale pour le développement local et l'amélioration des conditions de vie des citoyens.


