Le Consortium CEDPE alerte sur le nexus climat–sécurité–environnement en Afrique centrale

Le Consortium-CEDPE, regroupant plusieurs structures spécialisées et soutenu par l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), a mené une étude approfondie sur le nexus climat–sécurité–environnement en Afrique centrale, avec un focus sur le Cameroun, la République Centrafricaine (RCA) et le Tchad.
Cette étude https://urls.fr/-qJVDa met en évidence les interactions étroites entre la dégradation climatique, l’insécurité et les tensions environnementales dans la région. La désertification, la raréfaction des ressources naturelles, la déforestation et les déplacements de populations accentuent les conflits locaux et fragilisent la stabilité des États.
Face à ces constats alarmants, le consortium tire la sonnette d’alarme et appelle les autorités africaines compétentes en matière d’environnement à accorder une priorité absolue à la lutte préventive contre la dégradation climatique.
Le Consortium-CEDPE se dit par ailleurs prêt à renforcer sa collaboration avec les autorités et les institutions compétentes, dans l’intérêt de la préservation de la nature et de la sécurité des populations. Cette volonté de partenariat traduit une reconnaissance de l’importance d’une action collective et coordonnée pour faire face aux défis climatiques.
Dans cette dynamique, le consortium annonce l’organisation d’une rencontre élargie par webconférence, prévue pour le vendredi 30 janvier 2026. Cette réunion vise à réunir les acteurs institutionnels, les experts, les organisations régionales et internationales, ainsi que les représentants de la société civile, afin de :
Invitation à la Webconférence CEDPE
Nexus Climat–Sécurité–Environnement en Afrique centrale
Vendredi 30 janvier 2026 – en ligne
Le Consortium-CEDPE organise une webconférence inédite pour débattre des résultats de son étude sur le Cameroun, la RCA et le Tchad.
Objectifs :
https://surveymars.com/q/7eKogeFLs
Lire pour plus d'information
1. Le rapport sur le Nexus https://urls.fr/-qJVDa
2. L'Appel de Libreville https://urls.fr/c99EME
- Échanger sur les résultats de l’étude et leurs implications pour l’Afrique centrale.
- Définir des stratégies communes de prévention et d’adaptation face aux risques climatiques, en prenant en compte "L'Appel à L'action de Libreville pour une approche intégrée et opérationnelle du nexus Climat Paix-Sécurité en Afrique Centrale " https://urls.fr/c99EME.
- Mettre en place un cadre de coopération renforcé entre les pays concernés.
- Donner une place centrale aux communautés locales dans la mise en œuvre des solutions.
- Se fixer sur l’organisation de la prochaine conférence internationale sur le nexus climat–sécurité–environnement, en identifiant les acteurs désignés qui y prendront part.
- Partager les conclusions de l’étude
- Définir des stratégies communes de prévention
- Préparer la prochaine conférence internationale sur le nexus et identifier les acteurs désignés
