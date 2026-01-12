









AFRIQUE Le Consortium CEDPE alerte sur le nexus climat–sécurité–environnement en Afrique centrale

12 Janvier 2026



Le consortium tire la sonnette d’alarme et appelle les autorités africaines compétentes en matière d’environnement à accorder une priorité absolue à la lutte préventive contre la dégradation climatique.





Face à ces constats alarmants, le consortium tire la sonnette d’alarme et appelle les autorités africaines compétentes en matière d’environnement à accorder une priorité absolue à la lutte préventive contre la dégradation climatique.



Le Consortium-CEDPE se dit par ailleurs prêt à renforcer sa collaboration avec les autorités et les institutions compétentes, dans l’intérêt de la préservation de la nature et de la sécurité des populations. Cette volonté de partenariat traduit une reconnaissance de l’importance d’une action collective et coordonnée pour faire face aux défis climatiques.



Dans cette dynamique, le consortium annonce l’organisation d’une rencontre élargie par webconférence, prévue pour le vendredi 30 janvier 2026. Cette réunion vise à réunir les acteurs institutionnels, les experts, les organisations régionales et internationales, ainsi que les représentants de la société civile, afin de : Échanger sur les résultats de l’étude et leurs implications pour l’Afrique centrale.

Définir des stratégies communes de prévention et d’adaptation face aux risques climatiques, en prenant en compte "L'Appel à L'action de Libreville pour une approche intégrée et opérationnelle du nexus Climat Paix-Sécurité en Afrique Centrale " https://urls.fr/c99EME.

Mettre en place un cadre de coopération renforcé entre les pays concernés.

Donner une place centrale aux communautés locales dans la mise en œuvre des solutions.

Se fixer sur l’organisation de la prochaine conférence internationale sur le nexus climat–sécurité–environnement, en identifiant les acteurs désignés qui y prendront part. Par cet appel et cette initiative, le Consortium-CEDPE réaffirme son engagement à agir en faveur d’une Afrique centrale résiliente, où la lutte contre la dégradation climatique est considérée comme une priorité stratégique pour la paix, la sécurité et le développement durable.



Invitation à la Webconférence CEDPE

Nexus Climat–Sécurité–Environnement en Afrique centrale

Vendredi 30 janvier 2026 – en ligne



Le Consortium-CEDPE organise une webconférence inédite pour débattre des résultats de son étude sur le Cameroun, la RCA et le Tchad.



Objectifs : Partager les conclusions de l’étude

Définir des stratégies communes de prévention

Préparer la prochaine conférence internationale sur le nexus et identifier les acteurs désignés 👉 Inscrivez-vous dès maintenant via ce formulaire en ligne https://surveymars.com/q/7eKogeFLs pour participer et recevoir le lien de connexion.



https://surveymars.com/q/7eKogeFLs



Lire pour plus d'information

1. Le rapport sur le Nexus https://urls.fr/-qJVDa

