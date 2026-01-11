Tchad : Mort d’une girafe à Damlel, clarifications des autorités







D'après le sous-préfet, la girafe a été tuée par un lion, un acte de prédation naturelle qui s'inscrit dans le cycle normal de la vie sauvage. Ce phénomène est courant et contribue au maintien de l’équilibre écologique. La présence de prédateurs dans la zone démontre un environnement préservé, où cohabitent diverses espèces animales. Moussa Ali Abdoulaye a mis en garde contre la propagation de rumeurs non vérifiées, soulignant qu'elles peuvent causer de la confusion parmi la population et nuire aux efforts de conservation. De telles informations pourraient également ternir l'image des autorités locales et des services spécialisés, qui travaillent quotidiennement à la protection de la biodiversité et à la lutte contre le braconnage. La zone de Damlel, riche en faune, fait l’objet d’un suivi régulier par les autorités afin de prévenir toute menace réelle contre les espèces protégées. Le sous-préfet a appelé les citoyens et les utilisateurs des réseaux sociaux à faire preuve de responsabilité en vérifiant leurs sources avant de diffuser des informations et en accordant leur confiance aux communications officielles. Il a insisté sur le fait que la protection de la faune est une responsabilité collective nécessitant vigilance, calme et coopération entre les citoyens et les autorités. Cette approche collaborative est essentielle pour assurer la pérennité des efforts de conservation et préserver la richesse naturelle de la région.