D'après le sous-préfet, la girafe a été tuée par un lion, un acte de prédation naturelle qui s'inscrit dans le cycle normal de la vie sauvage. Ce phénomène est courant et contribue au maintien de l’équilibre écologique. La présence de prédateurs dans la zone démontre un environnement préservé, où cohabitent diverses espèces animales.
|
TCHAD
Tchad : Mort d’une girafe à Damlel, clarifications des autorités
Alwihda Info | Par Mahamat Abdelbanat Kourma - 12 Janvier 2026
Le 12 janvier 2026, le sous-préfet de Khachkhacha, Moussa Ali Abdoulaye, a réagi aux informations circulant sur les réseaux sociaux concernant la mort d’une girafe dans la zone de Damlel. Il a démenti formellement tout lien avec le braconnage ou une chasse organisée par l’homme.
D'après le sous-préfet, la girafe a été tuée par un lion, un acte de prédation naturelle qui s'inscrit dans le cycle normal de la vie sauvage. Ce phénomène est courant et contribue au maintien de l’équilibre écologique. La présence de prédateurs dans la zone démontre un environnement préservé, où cohabitent diverses espèces animales.
Dans la même rubrique :
Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
|
Populaires
TRIBUNE & DEBATS
POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou
La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle