AFRIQUE

Burkina Faso : Faso Mêbo reçoit un nouveau lot d'engins


Alwihda Info | Par - 13 Septembre 2025


Le président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, a remis 764 engins de diverses catégories à l'Initiative présidentielle Faso Mêbo, ce vendredi 12 septembre 2025 à Ouagadougou. Ce matériel est destiné aux brigades des régions du Yaadga, Koulsé, Goulmou et Bankui.


Burkina Faso : Faso Mêbo reçoit un nouveau lot d'engins


 
Le 12 septembre 2025, le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, a procédé à la remise de 764 engins de diverses catégories au Coordonnateur national de l’Initiative présidentielle Faso Mêbo. Ces engins sont destinés aux brigades des régions du Yaadga, de Koulsé, du Goulmou et de Bankui.

 

Lors de la cérémonie, le Président Traoré a exprimé sa satisfaction pour les réalisations déjà accomplies et a souligné l'importance de l'implication des populations dans la réalisation et l'entretien des infrastructures :
« Il n’y a pas d’infrastructures aussi bien pensées et exécutées qui vont tenir dans le temps si ces infrastructures ne sont pas entretenues par les masses populaires. »

 

Le Chef de l'État a insisté sur le fait que pour garantir la durabilité des infrastructures, les communautés doivent être impliquées dès la conception jusqu’à la réalisation. Il a exhorté les gouverneurs des régions à expliquer sa vision aux populations et à les encourager à s'impliquer volontairement.

 

Le Président a également missionné le ministre chargé des Infrastructures, Adama Luc Sorgho, pour accompagner les brigades Faso Mêbo. Il a insisté sur la nécessité d'un soutien technique adéquat :
« Il faut que ça fonctionne », a-t-il ordonné.


 

En recevant ce deuxième lot de matériel, le Coordonnateur national de l'Initiative présidentielle Faso Mêbo s'est engagé à mettre en œuvre rapidement la vision du Capitaine Ibrahim Traoré, suite à la remise d'un premier lot le 27 mars dernier.

 
Cette initiative vise à renforcer les capacités locales pour la réalisation d'infrastructures essentielles, tout en favorisant l'engagement communautaire pour un développement durable au Burkina Faso.
 
Peter Kum
