Burkina Faso : Faso Mêbo reçoit un nouveau lot d'engins

Le 12 septembre 2025, le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, a procédé à la remise de 764 engins de diverses catégories au Coordonnateur national de l’Initiative présidentielle Faso Mêbo. Ces engins sont destinés aux brigades des régions du Yaadga, de Koulsé, du Goulmou et de Bankui.Lors de la cérémonie, le Président Traoré a exprimé sa satisfaction pour les réalisations déjà accomplies et a souligné l'importance de l'implication des populations dans la réalisation et l'entretien des infrastructures :Le Chef de l'État a insisté sur le fait que pour garantir la durabilité des infrastructures, les communautés doivent être impliquées dès la conception jusqu’à la réalisation. Il a exhorté les gouverneurs des régions à expliquer sa vision aux populations et à les encourager à s'impliquer volontairement.Le Président a également missionné le ministre chargé des Infrastructures, Adama Luc Sorgho, pour accompagner les brigades Faso Mêbo. Il a insisté sur la nécessité d'un soutien technique adéquat :En recevant ce deuxième lot de matériel, le Coordonnateur national de l'Initiative présidentielle Faso Mêbo s'est engagé à mettre en œuvre rapidement la vision du Capitaine Ibrahim Traoré, suite à la remise d'un premier lot le 27 mars dernier.Cette initiative vise à renforcer les capacités locales pour la réalisation d'infrastructures essentielles, tout en favorisant l'engagement communautaire pour un développement durable au Burkina Faso.