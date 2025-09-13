Tchad : Le projet SWEDD+ en mission de suivi dans la province du Lac

Objectifs de la mission et domaines d'intervention

Développement des compétences de vie et promotion de la santé sexuelle et reproductive des jeunes femmes. Éducation : Scolarisation et maintien des filles à l'école.

Création d'opportunités économiques pour les femmes et les jeunes. Prévention de la violence : Lutte contre les violences basées sur le genre.

La mission vise à échanger avec les ministères sectoriels concernés et l'ONGpour faire le point sur les acquis, les défis et les perspectives du projet. Le général Saleh Haggar Tidjani a souligné l'importance de la coordination en invitant la mission à travailler en étroite collaboration avec lepour éviter la dispersion des efforts.Le projet SWEDD+ intervient dans plusieurs domaines clés dans la province du Lac :La mission continuera ses rencontres sur le terrain pour dresser un état des lieux complet et proposer des recommandations afin de maximiser l'impact des actions, notamment pour les jeunes filles et les femmes.