TCHAD

Tchad : Le projet SWEDD+ en mission de suivi dans la province du Lac


Alwihda Info | Par Soukassia Prosper Amigué - 13 Septembre 2025


Le général Saleh Haggar Tidjani, Délégué Général du Gouvernement auprès de la province du Lac, a reçu en audience une mission du projet SWEDD+ (projet pour l'autonomisation des femmes et le dividende démographique en Afrique subsaharienne plus) le 12 septembre 2025. Conduite par Oumar Ali Moustapha, la délégation a pour objectif d'évaluer la mise en œuvre des activités du projet sur le terrain.


Objectifs de la mission et domaines d'intervention

 
La mission vise à échanger avec les ministères sectoriels concernés et l'ONG ADESOL pour faire le point sur les acquis, les défis et les perspectives du projet. Le général Saleh Haggar Tidjani a souligné l'importance de la coordination en invitant la mission à travailler en étroite collaboration avec le Comité Provincial d’Action (CPA) pour éviter la dispersion des efforts.

 
Le projet SWEDD+ intervient dans plusieurs domaines clés dans la province du Lac :
  • Santé et bien-être : Développement des compétences de vie et promotion de la santé sexuelle et reproductive des jeunes femmes.
  • Éducation : Scolarisation et maintien des filles à l'école.
  • Autonomisation économique : Création d'opportunités économiques pour les femmes et les jeunes.
  • Prévention de la violence : Lutte contre les violences basées sur le genre.
La mission continuera ses rencontres sur le terrain pour dresser un état des lieux complet et proposer des recommandations afin de maximiser l'impact des actions, notamment pour les jeunes filles et les femmes.


