Tchad : Le projet SWEDD+ en mission de suivi dans la province du Lac

Objectifs de la mission et domaines d'intervention
La mission vise à échanger avec les ministères sectoriels concernés et l'ONG ADESOL pour faire le point sur les acquis, les défis et les perspectives du projet. Le général Saleh Haggar Tidjani a souligné l'importance de la coordination en invitant la mission à travailler en étroite collaboration avec le Comité Provincial d’Action (CPA) pour éviter la dispersion des efforts.
Le projet SWEDD+ intervient dans plusieurs domaines clés dans la province du Lac :
- Santé et bien-être : Développement des compétences de vie et promotion de la santé sexuelle et reproductive des jeunes femmes.
- Éducation : Scolarisation et maintien des filles à l'école.
- Autonomisation économique : Création d'opportunités économiques pour les femmes et les jeunes.
- Prévention de la violence : Lutte contre les violences basées sur le genre.