Tchad : Les jeunes de Sarh se forment à la louange et à la musique sacrée





Un événement spirituel et artistique

L'objectif de cette rencontre est de former les participants à la louange comme un ministère spirituel, au-delà de la simple pratique musicale. Selon le président du comité d'organisation, Tompté Elidad, la louange est une "expression qui glorifie Dieu et édifie la communauté".





Le secrétaire général du département du Barh-Koh, Ngomsembaye Allahoguina Voltaire, a salué l'initiative, la qualifiant d'espace d'élévation spirituelle et de partage de compétences. Pour lui, de telles activités culturelles et artistiques contribuent non seulement à l'édification des fidèles, mais aussi au maintien de la paix dans la province du Moyen-Chari.







En plus des temps de méditation, les jeunes bénéficient de formations pratiques sur divers instruments (guitare, piano, batterie), ainsi que de modules de technique vocale et d'arrangement musical.