Tchad : Don de fournitures scolaires en faveur du Batha Ouest





La cérémonie de remise s’est tenue dans l’enceinte de la Préfecture du Batha Ouest, sous la présidence du Préfet Hissein Palet Baïmakreo, en présence de l’inspecteur départemental du Batha Ouest, Ahmat Djibrine Ahmat, des inspecteurs de Tamaï urbain et rural, ainsi que des représentants de la société civile et des parents d’élèves.





Le don est composé notamment de craies, règles, cahiers, stylos, ardoises et d’autres matériels didactiques destinés à améliorer les conditions de travail des enseignants et à renforcer la qualité de l’encadrement pédagogique.





À travers ce geste, Mahamat Ahmat Moussa a réaffirmé son engagement à soutenir le système éducatif local et à contribuer à la réussite scolaire des élèves du Batha Ouest. Les bénéficiaires ont exprimé leur reconnaissance pour cette initiative citoyenne qui vient appuyer les efforts du Gouvernement en matière d’éducation.





Ravi de ce geste, le Préfet du département du Batha Ouest, Hissien Palet Baïmakreo, a remercié le donateur et a lancé un appel aux personnes de bonne volonté et aux cadres du Batha d'emboîter le pas pour accompagner les autorités de la province dans la vision du système éducatif.