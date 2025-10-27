Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Don de fournitures scolaires en faveur du Batha Ouest


Alwihda Info | Par Hassan Djidda - 27 Octobre 2025


Un geste de solidarité en faveur de l’éducation. L’opérateur économique Mahamat Ahmat Moussa a offert, ce lundi 27 octobre 2025, un important lot de fournitures scolaires à l’Inspection du département du Batha Ouest.


Tchad : Don de fournitures scolaires en faveur du Batha Ouest


  La cérémonie de remise s’est tenue dans l’enceinte de la Préfecture du Batha Ouest, sous la présidence du Préfet Hissein Palet Baïmakreo, en présence de l’inspecteur départemental du Batha Ouest, Ahmat Djibrine Ahmat, des inspecteurs de Tamaï urbain et rural, ainsi que des représentants de la société civile et des parents d’élèves.

 
Le don est composé notamment de craies, règles, cahiers, stylos, ardoises et d’autres matériels didactiques destinés à améliorer les conditions de travail des enseignants et à renforcer la qualité de l’encadrement pédagogique.

 
À travers ce geste, Mahamat Ahmat Moussa a réaffirmé son engagement à soutenir le système éducatif local et à contribuer à la réussite scolaire des élèves du Batha Ouest. Les bénéficiaires ont exprimé leur reconnaissance pour cette initiative citoyenne qui vient appuyer les efforts du Gouvernement en matière d’éducation.

 
Ravi de ce geste, le Préfet du département du Batha Ouest, Hissien Palet Baïmakreo, a remercié le donateur et a lancé un appel aux personnes de bonne volonté et aux cadres du Batha d'emboîter le pas pour accompagner les autorités de la province dans la vision du système éducatif.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 26/10/2025

Tchad – Coopération : La maire de Paris Anne Hidalgo en visite de travail à N’Djamena

Tchad – Coopération : La maire de Paris Anne Hidalgo en visite de travail à N’Djamena

Tchad : Le Lycée Technique Industriel de Sarh a tenu une Assemblée Générale des parents Tchad : Le Lycée Technique Industriel de Sarh a tenu une Assemblée Générale des parents 26/10/2025

Populaires

Tchad : Être admis à la retraite signifie-t-il une fin en soi ?

26/10/2025

Tchad – Coopération : La maire de Paris Anne Hidalgo en visite de travail à N’Djamena

26/10/2025

Agriculture et sécurité alimentaire en Afrique : La BAD reçoit une première allocation de 14 millions de dollars

26/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 26/10/2025 - Hassan Abderamane

Tchad : Être admis à la retraite signifie-t-il une fin en soi ?

Tchad : Être admis à la retraite signifie-t-il une fin en soi ?

Tchad : à Ndjamena, la réussite par procuration, une nouvelle ambition féminine ? Tchad : à Ndjamena, la réussite par procuration, une nouvelle ambition féminine ? 22/10/2025 - Temandang Gontran

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter