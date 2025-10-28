Alwihda Info
TCHAD

Tchad : la CNDH défend son dossier d’accréditation au statut « A » devant les Nations Unies


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 28 Octobre 2025



Tchad : la CNDH défend son dossier d’accréditation au statut « A » devant les Nations Unies
La Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) du Tchad a défendu, le lundi 27 octobre 2025, à Genève (Suisse), son dossier devant le Sous-Comité d’accréditation des Institutions nationales des droits de l’Homme (INDH).

Conduite par son président, Belgar Larme Jacques, la délégation tchadienne a présenté pendant une heure les efforts majeurs entrepris par la CNDH, pour la promotion et la protection des droits humains au Tchad. Cette comparution s’inscrit dans le processus d’obtention du statut « A », la plus haute reconnaissance internationale pour une institution nationale des droits de l’Homme.

Ce statut atteste de la conformité aux Principes de Paris, garantissant l’indépendance, la crédibilité et l’efficacité des institutions nationales dans la défense des droits fondamentaux. L’obtention du statut « A » permettrait à la CNDH du Tchad de participer pleinement aux instances internationales des droits de l’Homme, notamment au Conseil des droits de l’Homme de l’ONU.

La décision finale du Sous-Comité d’accréditation est attendue dans les prochains jours.


