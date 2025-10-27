Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Préparatifs et préoccupations majeures au Barh El Gazel avant la visite du Ministre de la Fonction Publique


Alwihda Info | Par Adoum Mbaidoua NGaba - 27 Octobre 2025


Ce 27 octobre 2025, Abdelaziz Tchanglang Tokama, Délégué Général du Gouvernement du Barh El Gazel, a présidé une réunion à sa résidence en vue de préparer la visite prochaine du Ministre de la Fonction Publique et de la Concertation Sociale, Abdoulaye Mbodou Mbami, à Moussoro, chef-lieu de la province.


  Étaient présents : le secrétaire général représentant le Préfet du Barh El Gazel Sud, le Maire de la Commune de Moussoro, le Délégué Provincial de la fonction publique, les délégués provinciaux, les chefs des unités administratives, militaires et civiles, les leaders religieux et traditionnels, ainsi que des représentants de la société civile, des jeunes et des femmes.

 
Au cours de cette rencontre, le Délégué Général a remercié les participants et souligné l’accueil chaleureux que réserve la population du Barh El Gazel aux membres du Gouvernement. Les échanges ont permis d'identifier plusieurs préoccupations majeures, notamment le sous-effectif dans les services publics, le chômage et l’intégration des jeunes dans la fonction publique.

 
Les délégués provinciaux ont insisté sur la nécessité qu’un document regroupant les problèmes administratifs et sociaux soit préparé afin d’être soumis au Ministre. Ils ont aussi souligné que la gestion de carrière des fonctionnaires rencontre des difficultés notables. De plus, il a été rappelé que le Maire doit assurer l’hébergement de la délégation ministérielle. Les femmes et la société civile ont confirmé leur engagement à accueillir pleinement cette mission officielle.

 
Cette réunion marque une étape importante pour renforcer le dialogue entre l'administration provinciale et l’administration centrale dans la perspective de faire avancer les actes de carrière des fonctionnaires de la province.


