TCHAD

Tchad : ouverture de l’atelier national de validation du Plan stratégique de développement du secteur des hydrocarbures 2025-2030


Alwihda Info | Par Khadidja Oumar Abdoulaye - 28 Octobre 2025



Le ministère du Pétrole, des Mines et de la Géologie a ouvert ce mardi, à l’hôtel Amitié, l’atelier national de validation du Plan stratégique de développement du secteur des hydrocarbures 2025-2030.

La rencontre réunit les principaux acteurs du secteur pétrolier, les partenaires techniques et financiers, ainsi que les représentants des institutions publiques. L’objectif de cet atelier est d’examiner et de valider les grandes orientations du document stratégique destiné à moderniser, dynamiser et rendre plus durable la gestion des ressources pétrolières et gazières du Tchad.

Dans son discours d’ouverture, Ahmat Guette Gobaye a souligné que cet atelier marque une étape décisive dans la modernisation et la relance du secteur pétrolier et gazier tchadien. Selon lui, le Tchad s’est engagé depuis plusieurs années dans une transformation profonde de son cadre légal et institutionnel, avec l’ambition de faire des hydrocarbures un levier de croissance durable, inclusive et résiliente, au service de l’ensemble du peuple tchadien.

En effet il a souligné que le plan s’inscrit dans la vision du Plan national de développement « Tchad Connexion 2030 » et vise notamment à : accroître la valeur ajoutée nationale issue des ressources pétrolières ; garantir une souveraineté énergétique durable pour le pays.

Il explique que le document stratégique s’articule autour de quatre axes majeurs : développement du segment (amont) exploration, recherche et production ; amélioration du segment intermédiaire : (infrastructures et logistique) ; modernisation du segment aval : raffinage, distribution et commercialisation ; gouvernance, institutionnalisation et protection de l’environnement.

Il a également dit que les orientations visent une exploitation responsable à l’horizon 2030, avec des objectifs ambitieux : porter la production de pétrole brut à 250 000 barils par jour ; atteindre 60 000 barils par jour de produits raffinés ; intégrer plus de 70 % de contenu local dans le transfert de compétences.

Ahmat Guette Gobaye a salué l’engagement des participants, ainsi que le soutien des partenaires techniques et financiers, réaffirmant la priorité accordée par le président de la République, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, au développement du secteur des hydrocarbures, considéré comme un pilier essentiel de l’indépendance énergétique et du progrès économique du Tchad.


