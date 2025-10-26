Alwihda Info
TCHAD

Tchad – Coopération : La maire de Paris Anne Hidalgo en visite de travail à N’Djamena


Alwihda Info | Par - 26 Octobre 2025


La maire de Paris, Madame Anne Hidalgo, est arrivée à N’Djamena ce samedi 25 octobre 2025 pour une visite de travail placée sous le signe du Pacte d’amitié et de coopération entre la Ville de Paris et la Commune de N’Djamena.


Tchad – Coopération : La maire de Paris Anne Hidalgo en visite de travail à N’Djamena
Accueillie à l’aéroport international Hassan Djamous par le maire de N’Djamena, Senoussi Hassana, en présence de l’ambassadeur de France, Éric Gérard, et de plusieurs personnalités tchadiennes et françaises, cette visite témoigne du renforcement des liens d’amitié et de partenariat entre les deux capitales.

Au programme de son séjour, Anne Hidalgo s’est rendue ce dimanche à la Commune de la Ville de N’Djamena, où elle a échangé avec les autorités locales sur les domaines de coopération urbaine, notamment la gestion municipale, le développement durable, la mobilité urbaine et la culture.

La maire de Paris a également visité deux lieux emblématiques de la capitale tchadienne : les monuments de Félix Éboué et du Général Leclerc, symboles de la participation du Tchad à la Seconde Guerre mondiale et de son rôle historique dans la libération de la France.

Lors de son passage, Anne Hidalgo a exprimé son émotion et son admiration pour le peuple tchadien : « Le Tchad a été, à l’origine, cette terre de résistance qui a permis de libérer l’Europe toute entière, contribuant à la victoire contre les nazis. »
Malick Mahamat
