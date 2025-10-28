Tchad : L'ex-ministre Fatimé Boukar Kosseï écrouée pour une affaire de détournement présumé de vivres

L’ancienne ministre de l’Action sociale, Fatime Boukar Kosseï, a été placée sous mandat de dépôt ce lundi 27 octobre 2025, à l’issue de son audition par un juge d’instruction près la Cour suprême, selon Le N'Djam Post. Deux de ses anciens collaborateurs, Mahamat Abdelkerim Bagari, ex-secrétaire général, et Kaoudé Israël, ex-directeur des Solidarités, ont également été incarcérés à la maison d’arrêt de Klessoum.



Selon l’Autorité indépendante de lutte contre la corruption (AILC), ils sont soupçonnés d’irrégularités dans la gestion des vivres destinés aux populations vulnérables, avec des écarts importants entre les quantités réceptionnées et celles prévues dans les marchés publics, a rapporté Tchadinfos.



Le préjudice est estimé à plusieurs milliards de FCFA, sur des fonds alloués entre 2023 et 2024.



Les demandes de mise en liberté provisoire ont été rejetées. L’enquête, toujours en cours, pourrait concerner d’autres structures impliquées.