Tchad : Le Conseil Indien des Relations Culturelles attribue des bourses de doctorat à deux étudiants tchadiens

Alwihda Info | Par Peter Kum - 27 Octobre 2025

Le Conseil Indien pour les Relations Culturelles (ICCR), relevant du Ministère des Affaires Extérieures de New Delhi, a attribué cette année des bourses de doctorat (Ph. D.) à deux étudiants tchadiens au sein d'éminentes universités indiennes.