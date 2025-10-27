Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Tchad : Le Conseil Indien des Relations Culturelles attribue des bourses de doctorat à deux étudiants tchadiens


Alwihda Info | Par - 27 Octobre 2025


Le Conseil Indien pour les Relations Culturelles (ICCR), relevant du Ministère des Affaires Extérieures de New Delhi, a attribué cette année des bourses de doctorat (Ph. D.) à deux étudiants tchadiens au sein d'éminentes universités indiennes.


  • M. Mahamat Abakar Adoum a rejoint l’Université Jamia Millia Islamia de New Delhi pour obtenir le plus haut diplôme académique en études commerciales (Business Studies).
  • M. Ali Mahamat Nour a intégré l’Université Technologique Jawaharlal d'Hyderabad pour un programme de doctorat.
Il convient de mentionner que, pour l'année universitaire en cours, un total de 31 étudiants tchadiens ont obtenu des bourses pour poursuivre des études supérieures dans diverses universités indiennes.
