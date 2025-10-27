- M. Mahamat Abakar Adoum a rejoint l’Université Jamia Millia Islamia de New Delhi pour obtenir le plus haut diplôme académique en études commerciales (Business Studies).
- M. Ali Mahamat Nour a intégré l’Université Technologique Jawaharlal d'Hyderabad pour un programme de doctorat.
TCHAD
Tchad : Le Conseil Indien des Relations Culturelles attribue des bourses de doctorat à deux étudiants tchadiens
Alwihda Info | Par Peter Kum - 27 Octobre 2025
Le Conseil Indien pour les Relations Culturelles (ICCR), relevant du Ministère des Affaires Extérieures de New Delhi, a attribué cette année des bourses de doctorat (Ph. D.) à deux étudiants tchadiens au sein d'éminentes universités indiennes.
