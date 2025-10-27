Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Séance de travail entre l’ONAPE et l’Ambassade de Chine à N'Djamena


Alwihda Info | Par - 27 Octobre 2025


Ce lundi 27 octobre 2025, le Directeur de l’Office National d’Appui à la Promotion de l’Entrepreneuriat (ONAPE), M. Nassouradine Abakar Kessou, accompagné de ses collaborateurs, a tenu une séance de travail avec Son Excellence M. Wang Xining, Ambassadeur de Chine au Tchad.


Tchad : Séance de travail entre l’ONAPE et l’Ambassade de Chine à N'Djamena



  Cette rencontre a offert à l’équipe de l’ONAPE l’occasion de présenter à la représentation diplomatique chinoise le projet PROJEV.

 
Depuis près de vingt ans, la Chine, à travers sa mission d’assistance technique, forme des paysans tchadiens aux techniques agricoles modernes. Selon le Directeur de l’ONAPE, la Chine dispose aujourd’hui d’une expertise et de technologies modernes dans le domaine agricole. Former, outiller et accompagner les jeunes Tchadiens à travers les techniques agricoles chinoises innovantes permettrait non seulement de créer des milliers d’emplois, mais aussi de renforcer la productivité des exploitants agricoles existants. Une synergie d’actions entre les deux institutions permettrait ainsi de consolider leurs efforts communs en faveur du développement socio-économique du Tchad.

 
Les deux parties ont convenu de poursuivre les discussions en vue d’établir une coopération étroite entre l’ONAPE et l’Ambassade de Chine au Tchad.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


