Tchad : Séance de travail entre l’ONAPE et l’Ambassade de Chine à N'Djamena







Cette rencontre a offert à l’équipe de l’ONAPE l’occasion de présenter à la représentation diplomatique chinoise le projet PROJEV.





Depuis près de vingt ans, la Chine, à travers sa mission d’assistance technique, forme des paysans tchadiens aux techniques agricoles modernes. Selon le Directeur de l’ONAPE, la Chine dispose aujourd’hui d’une expertise et de technologies modernes dans le domaine agricole. Former, outiller et accompagner les jeunes Tchadiens à travers les techniques agricoles chinoises innovantes permettrait non seulement de créer des milliers d’emplois, mais aussi de renforcer la productivité des exploitants agricoles existants. Une synergie d’actions entre les deux institutions permettrait ainsi de consolider leurs efforts communs en faveur du développement socio-économique du Tchad.





Les deux parties ont convenu de poursuivre les discussions en vue d’établir une coopération étroite entre l’ONAPE et l’Ambassade de Chine au Tchad.