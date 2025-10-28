Alwihda Info
TCHAD

Tchad : l'Université d'État de l'Arizona (ASU) et le HCR forment 400 réfugiés et jeunes Tchadiens en ligne


Par Gontran Temandang - 28 Octobre 2025



Tchad : l'Université d'État de l'Arizona (ASU) et le HCR forment 400 réfugiés et jeunes Tchadiens en ligne
en ligne en anglais pour 300 à 400 réfugiés et membres des communautés d'accueil au Centre d'Apprentissage Numérique (DLC) d'Iridimi, dans l'Est du Tchad.

Ce programme qui vise à renforcer les compétences linguistiques et numériques, a déjà suscité l'intérêt de plus de 200 inscrits. Le DLC d'Iridimi, créé par le HCR et le gouvernement tchadien, est le premier de ce type dans la région.

Les partenaires saluent cette initiative qui utilise la technologie pour garantir un accès équitable à l'éducation, brisant les barrières de la distance et du statut de réfugié, et offrant de meilleures perspectives d'emploi. À terme, le centre proposera également d'autres formations certifiées en partenariat avec des institutions internationales, Cisco Academy, Université de Genève.


