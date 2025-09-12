Idriss Moussa Mahamat a souligné l'importance d'une collaboration active entre tous les acteurs du système éducatif. Il a encouragé chacun à jouer son rôle dans le respect de l'éthique et de la déontologie professionnelle.
|
TCHAD
Tchad : L'éducation du Lac se mobilise pour la rentrée
Alwihda Info | Par Soukassia Prosper Amigué - 12 Septembre 2025
Le nouveau délégué provincial de l'Éducation nationale et de la Promotion civique du Lac, Idriss Moussa Mahamat, a tenu une réunion de prise de contact avec les inspecteurs départementaux. L'objectif était de lancer une collaboration efficace pour relever les défis du secteur éducatif dans la province.
Idriss Moussa Mahamat a souligné l'importance d'une collaboration active entre tous les acteurs du système éducatif. Il a encouragé chacun à jouer son rôle dans le respect de l'éthique et de la déontologie professionnelle.
Dans la même rubrique :
Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
|
A NE PAS MANQUER
TRIBUNE & DEBATS
POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou
La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle