Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : L'éducation du Lac se mobilise pour la rentrée


Alwihda Info | Par Soukassia Prosper Amigué - 12 Septembre 2025


Le nouveau délégué provincial de l'Éducation nationale et de la Promotion civique du Lac, Idriss Moussa Mahamat, a tenu une réunion de prise de contact avec les inspecteurs départementaux. L'objectif était de lancer une collaboration efficace pour relever les défis du secteur éducatif dans la province.


Tchad : L'éducation du Lac se mobilise pour la rentrée


  Idriss Moussa Mahamat a souligné l'importance d'une collaboration active entre tous les acteurs du système éducatif. Il a encouragé chacun à jouer son rôle dans le respect de l'éthique et de la déontologie professionnelle.

 

Un accent particulier a été mis sur le suivi du personnel enseignant pour assurer leur présence effective dans les salles de classe. Cela est essentiel pour améliorer la qualité de l'enseignement dispensé.

 

Le délégué a rappelé la nécessité pour les inspecteurs de respecter rigoureusement les délais de dépôt des rapports synthèses auprès de la délégation, afin d'assurer un meilleur suivi et une planification efficace des activités éducatives.

 

Avec la rentrée scolaire approchant, il a invité les inspecteurs à anticiper les préparatifs en identifiant les difficultés existantes et en proposant des solutions concrètes.

 

Idriss Moussa Mahamat a également abordé la question de la gestion des ressources financières issues des frais de scolarité. Il a recommandé la création de comptes bancaires au nom des grands établissements scolaires pour garantir une gestion transparente et rationnelle de ces fonds.

 

Cette rencontre, jugée fructueuse par les participants, marque le début d'un cycle de concertation régulière entre la délégation provinciale et les responsables du système éducatif. L'objectif est d'améliorer la gouvernance éducative dans la province du Lac, ce qui est essentiel pour le développement de l'éducation dans la région.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 12/09/2025

Tchad : Les enseignants de N'Djamena se mobilisent face au "mépris" du gouvernement

Tchad : Les enseignants de N'Djamena se mobilisent face au "mépris" du gouvernement

Tchad/Émirats Arabes Unis : Préparatifs pour la Table Ronde "Tchad Connexion 2030" Tchad/Émirats Arabes Unis : Préparatifs pour la Table Ronde "Tchad Connexion 2030" 12/09/2025

Populaires

Tchad ; au Sila, le délégué du pétrole, des mines et de la géologie, installé à Goz-Beïda

11/09/2025

Tchad : vers un Salon de la Micro-Industrie pour stimuler l’économie locale

11/09/2025

Le Burkina Faso annonce la gratuité de visa pour les ressortissants africains

11/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 29/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions 25/08/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter