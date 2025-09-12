Tchad : L'éducation du Lac se mobilise pour la rentrée





Idriss Moussa Mahamat a souligné l'importance d'une collaboration active entre tous les acteurs du système éducatif. Il a encouragé chacun à jouer son rôle dans le respect de l'éthique et de la déontologie professionnelle. Un accent particulier a été mis sur le suivi du personnel enseignant pour assurer leur présence effective dans les salles de classe. Cela est essentiel pour améliorer la qualité de l'enseignement dispensé. Le délégué a rappelé la nécessité pour les inspecteurs de respecter rigoureusement les délais de dépôt des rapports synthèses auprès de la délégation, afin d'assurer un meilleur suivi et une planification efficace des activités éducatives. Avec la rentrée scolaire approchant, il a invité les inspecteurs à anticiper les préparatifs en identifiant les difficultés existantes et en proposant des solutions concrètes. Idriss Moussa Mahamat a également abordé la question de la gestion des ressources financières issues des frais de scolarité. Il a recommandé la création de comptes bancaires au nom des grands établissements scolaires pour garantir une gestion transparente et rationnelle de ces fonds. Cette rencontre, jugée fructueuse par les participants, marque le début d'un cycle de concertation régulière entre la délégation provinciale et les responsables du système éducatif. L'objectif est d'améliorer la gouvernance éducative dans la province du Lac, ce qui est essentiel pour le développement de l'éducation dans la région.