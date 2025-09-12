Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : germination de 1800 graines de paix


Alwihda Info | Par Alwihda - 12 Septembre 2025



Tchad : germination de 1800 graines de paix
"Graines de paix" est une session écologique et citoyenne de L'ONG Espaces verts du Sahel. Le projet lancé en 2024 envisage " faire de la citoyenneté un véritable levier de paix et de développement durable". Pour l'édition, 1807 enfants ont été formés pour "devenir des modèles dont le Tchad a besoin", informe le coordonnateur du projet, Joël Yodoyman. Le projet ambitionne former 18000 enfants jusqu'en 2030.

Il est à rappeler que ce sont les enfants de 5 villes, notamment N'Djamena, Abéché, Bongor, Mongo et Moundou qui ont bénéficié de la formation, formant ainsi une famille.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 12/09/2025

Tchad : Les enseignants de N'Djamena se mobilisent face au "mépris" du gouvernement

Tchad : Les enseignants de N'Djamena se mobilisent face au "mépris" du gouvernement

Tchad/Émirats Arabes Unis : Préparatifs pour la Table Ronde "Tchad Connexion 2030" Tchad/Émirats Arabes Unis : Préparatifs pour la Table Ronde "Tchad Connexion 2030" 12/09/2025

Populaires

Tchad ; au Sila, le délégué du pétrole, des mines et de la géologie, installé à Goz-Beïda

11/09/2025

Union africaine : Luanda accueillera le sommet des chefs d'État sur le financement des infrastructures

11/09/2025

Tchad : vers un Salon de la Micro-Industrie pour stimuler l’économie locale

11/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 29/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions 25/08/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter