Tchad : germination de 1800 graines de paix

"Graines de paix" est une session écologique et citoyenne de L'ONG Espaces verts du Sahel. Le projet lancé en 2024 envisage " faire de la citoyenneté un véritable levier de paix et de développement durable". Pour l'édition, 1807 enfants ont été formés pour "devenir des modèles dont le Tchad a besoin", informe le coordonnateur du projet, Joël Yodoyman. Le projet ambitionne former 18000 enfants jusqu'en 2030.



Il est à rappeler que ce sont les enfants de 5 villes, notamment N'Djamena, Abéché, Bongor, Mongo et Moundou qui ont bénéficié de la formation, formant ainsi une famille.