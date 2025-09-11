Tchad : Au Logone Occidental, un homme tué et un autre grièvement blessé lors de vols de bétail

La province du Logone Occidental a été le théâtre de deux drames liés au banditisme rural. Mardi 9 septembre 2025, aux environs de 13 heures, un habitant du village de Manlao 1, dans le canton de Beissa, département de la Dodjé, a perdu la vie alors qu’il tentait de rattraper des voleurs qui venaient d’emporter ses bœufs d’attelage. Selon des sources locales, l’homme aurait été pris pour cible par les malfaiteurs au cours de la poursuite, succombant à ses blessures.



Le lendemain, mercredi 10 septembre 2025, un autre individu a été découvert en brousse dans des circonstances similaires. La victime, grièvement blessée avec un bras sectionné, a été secourue et transférée en urgence au centre chirurgical adventiste de Moundou pour recevoir des soins appropriés.