Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Au Logone Occidental, un homme tué et un autre grièvement blessé lors de vols de bétail


Alwihda Info | Par Golmem Ali - 11 Septembre 2025



Tchad : Au Logone Occidental, un homme tué et un autre grièvement blessé lors de vols de bétail
La province du Logone Occidental a été le théâtre de deux drames liés au banditisme rural. Mardi 9 septembre 2025, aux environs de 13 heures, un habitant du village de Manlao 1, dans le canton de Beissa, département de la Dodjé, a perdu la vie alors qu’il tentait de rattraper des voleurs qui venaient d’emporter ses bœufs d’attelage. Selon des sources locales, l’homme aurait été pris pour cible par les malfaiteurs au cours de la poursuite, succombant à ses blessures.

Le lendemain, mercredi 10 septembre 2025, un autre individu a été découvert en brousse dans des circonstances similaires. La victime, grièvement blessée avec un bras sectionné, a été secourue et transférée en urgence au centre chirurgical adventiste de Moundou pour recevoir des soins appropriés.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 10/09/2025

Tchad : ouverture de la 2ème session ordinaire 2025 du Sénat

Tchad : ouverture de la 2ème session ordinaire 2025 du Sénat

Tchad : visite du sous-préfet de Dagour à Am-Djabir, une alerte sanitaire urgente Tchad : visite du sous-préfet de Dagour à Am-Djabir, une alerte sanitaire urgente 10/09/2025

Populaires

CEMAC : ouverture à Bangui de la 16ème Conférence des chefs d’Etat

10/09/2025

Coopération : le Kazakhstan fait de la RDC son partenaire « important et fiable » en Afrique

10/09/2025

Tchad : dans la Tandjilé, dotation en kits de gouvernance du projet PASS-PRIN

10/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 29/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions 25/08/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter