Tchad/Émirats Arabes Unis : Préparatifs pour la Table Ronde "Tchad Connexion 2030"





Cette rencontre, qui s'est déroulée ce vendredi à 7h30, avait pour objectif de passer en revue les avancées techniques et organisationnelles concernant la tenue de la Table Ronde prévue à Abu Dhabi en novembre 2025. Les discussions ont permis de faire le point sur les préparatifs en cours et de s'assurer que tous les aspects logistiques et stratégiques sont en place pour garantir le succès de cet événement. Lors de cette réunion, les deux parties ont réaffirmé leur engagement à collaborer étroitement pour la réussite de la Table Ronde. Cet événement représente une vitrine importante pour le nouveau Plan National de Développement « Tchad Connexion 2030 », qui vise à renforcer les initiatives de développement durable et à promouvoir l'investissement au Tchad. La préparation de la Table Ronde « Tchad Connexion 2030 » témoigne de la volonté du Tchad de s'inscrire dans une dynamique de coopération internationale et de développement. Grâce à des efforts conjoints avec les Émirats Arabes Unis, cet événement est attendu comme un jalon essentiel pour le futur économique du pays.