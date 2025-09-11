Cette rencontre, qui s'est déroulée ce vendredi à 7h30, avait pour objectif de passer en revue les avancées techniques et organisationnelles concernant la tenue de la Table Ronde prévue à Abu Dhabi en novembre 2025. Les discussions ont permis de faire le point sur les préparatifs en cours et de s'assurer que tous les aspects logistiques et stratégiques sont en place pour garantir le succès de cet événement.
|
TCHAD
Tchad/Émirats Arabes Unis : Préparatifs pour la Table Ronde "Tchad Connexion 2030"
Alwihda Info | Par Peter Kum - 12 Septembre 2025
Une réunion en visioconférence a eu lieu ce vendredi 12 septembre 2025 entre le ministre tchadien des Finances, Tahir Hamid Nguilin, et le ministre d'État émirati chargé du Commerce extérieur, Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi.
Cette rencontre, qui s'est déroulée ce vendredi à 7h30, avait pour objectif de passer en revue les avancées techniques et organisationnelles concernant la tenue de la Table Ronde prévue à Abu Dhabi en novembre 2025. Les discussions ont permis de faire le point sur les préparatifs en cours et de s'assurer que tous les aspects logistiques et stratégiques sont en place pour garantir le succès de cet événement.
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur
Dans la même rubrique :
Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
|
A NE PAS MANQUER
TRIBUNE & DEBATS
POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou
La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle