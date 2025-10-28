Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Tchad : Abakar Allamine Dangaya réélu à la tête du CNJT


Alwihda Info | Par Hambali Nassour Ourada - 28 Octobre 2025


Les travaux du 5ᵉ Congrès du Conseil National de la Jeunesse du Tchad (CNJT) se sont achevés à Abéché, capitale de la province du Ouaddaï, après deux jours de délibérations, les 27 et 28 octobre 2025.


Tchad : Abakar Allamine Dangaya réélu à la tête du CNJT
À l’issue du vote, tenu dans la soirée à l’hôtel Trois Étoiles, Abakar Allamine Dangaya a été réélu président du CNJT pour un nouveau mandat, avec un total de 126 voix.

Le scrutin, marqué par la transparence et la discipline, a réuni des délégués venus de l’ensemble des provinces du pays, venus élire la nouvelle équipe dirigeante du Conseil dans une ambiance démocratique et fraternelle.

Les travaux du congrès se sont déroulés sous la supervision du ministre de la Jeunesse et des Sports, Maïdi Hamid Lony, en présence de Mme Fatima Harem Assil, du ministre de l’Eau, M. Knabi Basili, du délégué du gouvernement pour le Ouaddaï, M. Ismaël Yamoda Gerbo, ainsi que de plusieurs autorités administratives, politiques et traditionnelles.

Cette réélection traduit une confiance renouvelée de la jeunesse tchadienne envers M. Dangaya et son équipe, et s’inscrit dans la continuité des actions du CNJT en faveur de la promotion des initiatives des jeunes et de leur participation active au développement national.


