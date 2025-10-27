









AFRIQUE Sécurité nationale : Pour Denis Sassou-N’Guesso, l’opération « traque des grands bandits » durera dans le temps

Alwihda Info | Par Olive Jonala - 27 Octobre 2025



En marge de l’inauguration du complexe scolaire de la Liberté, le 24 octobre à Talangaï, le président Denis Sassou-N’Guesso s’est ouvert à la presse pour aborder, entre autres, la question liée à l’opération « traque des grands bandits ». Menée depuis près d’un mois par la sécurité présidentielle, cette opération « ne sera pas un feu de paille » a déclaré le chef de l’Etat congolais.

Le chef de l’Etat congolais s’est prêté aux questions de la presse après avoir coupé le ruban symbolique et dévoilé la plaque inaugurale donnant lieu à la mise en service du complexe scolaire de la Liberté. L’opération menée par la direction générale de la sécurité présidentielle (DGSP) dans le but d’éradiquer le grand banditisme en milieu urbain a constitué l’un des points abordés au cours de cet échange avec la presse nationale et internationale.



Denis Sassou-N’Guesso a évoqué le décret portant création et organisation de la sécurité présidentielle pour lever tout équivoque sur les missions de la direction de la sécurité présidentielle. « Il vous suffit de lire le décret qui crée la sécurité présidentielle pour vous rendre compte que la sécurité présidentielle est partie intégrante de la force publique et doit participer au maintien de l’ordre public, de la sécurité du peuple si cela est nécessaire », a déclaré le président congolais.



Pour Denis Sassou N’Guesso, cette opération n’est pas la première à laquelle participe la sécurité présidentielle. « Les unités de la sécurité présidentielle ont participé aux opérations dans le Pool avec succès. Parce qu’aussi, ils ont une formation particulière, sévère et solide. Donc, ils sont dans leur rôle et le commandant en chef a désigné une unité pour réaliser cette opération spéciale », a-t-il rappelé.



L’opération qui durera dans le temps



La traque des grands bandits est une opération qui durera dans le temps, a rassuré Denis Sassou-N’Guesso. « Croyez moï, ce n’est pas un feu de paille. (...) », a-t-il insisté, avant de rappeler : « Dans tous mes discours, j’insiste toujours sur des questions de paix. Les Congolais ont souvent la mémoire courte, les historiens peuvent regarder et découvrir que notre pays, depuis même la proclamation de la République jusqu’aux 1997-1998-1999 n’a pas réellement connu la paix... », a-t-il rappelé.



Pour le chef de l’Etat congolais, pareille situation était intolérable. « Nous avons décidé, à partir de l’an 2000 de faire que les populations de notre pays vivent et travaillent en paix », a renchéri le président de la République. « Alors nous ne pouvons pas laisser pareille situation se développer dans nos villes et même à l’intérieur. Ce ne sera pas possible », a-t-il martelé.



Le chef de l’Etat a par ailleurs expliqué que l’intervention de la sécurité présidentielle à sa demande est la conséquence du patinage des autres forces de sécurités dans la mise en œuvre de cette opération.

« La sécurité présidentielle, oui, parce que j’ai vu que l’opération patinait un peu avec les autres corps de sécurité. J’ai ordonné qu’elle intervienne aussi, comme j’avais ordonné qu’elle intervienne lors des opérations dans le Pool », a assumé le chef de l’Etat.



S’appuyant sur un exemple, Denis Sassou-N'Guesso a comparé l’intervention de la DGSP à celle de l’armée française lors des attaques terroristes dans ce pays. « Nous avons observé que lorsque le terrorisme était entré dans les villes de France, les autorités de ce pays ont lancé une opération VIGI Pirate. Ce n’était plus seulement l’affaire des policiers ou des gendarmes. L’armée a dû intervenir pour ramener la paix et la sécurité dans ce pays et ce sera ainsi, ici. »



Pas de cachettes possibles pour ces bandits



Tous les foyers du grand banditisme seront démantelés sur l’ensemble du territoire congolais, a promis Denis Sassou N’Guesso, saluant au passage les résultats de l’opération : « je pense que les populations commencent déjà à vivre en paix à Brazzaville. Ce sera la même chose partout », a-t-il affirmé. Le président de la République a précisé que l’opération concerne « prioritairement à Brazzaville et à Pointe-Noire ».



Aux bandits qui espèrent se terrer dans d’autres villes ou à l’intérieur du pays, le président de la République promet que la force publique les poursuivra partout. « Nous voyons que ces brigands, quand la force publique intervient dans une ville, s’enfuient dans d’autres, on les traquera dans ces autres villes », a conclu Denis Sassou-N’Guesso.





