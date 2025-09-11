La section provinciale du Syndicat des Enseignants du Tchad (SET) pour N’Djamena a convoqué une Assemblée Générale extraordinaire ce samedi 13 septembre 2025, en réponse à ce qu'elle qualifie de « mépris » persistant du gouvernement envers les revendications légitimes de la profession.
Tchad : Les enseignants de N'Djamena se mobilisent face au "mépris" du gouvernement
Alwihda Info | Par Ahmad Youssouf Ali - 12 Septembre 2025
La section du Syndicat des Enseignants du Tchad (SET) de N'Djamena a convoqué une assemblée générale extraordinaire pour ce samedi 13 septembre. Cette décision fait suite à une réunion du syndicat tenue le 11 septembre, où ses membres ont dénoncé l'inaction du gouvernement face à leurs revendications.
