TCHAD

Tchad : Les enseignants de N'Djamena se mobilisent face au "mépris" du gouvernement


Alwihda Info | Par Ahmad Youssouf Ali - 12 Septembre 2025


La section du Syndicat des Enseignants du Tchad (SET) de N'Djamena a convoqué une assemblée générale extraordinaire pour ce samedi 13 septembre. Cette décision fait suite à une réunion du syndicat tenue le 11 septembre, où ses membres ont dénoncé l'inaction du gouvernement face à leurs revendications.


  La section provinciale du Syndicat des Enseignants du Tchad (SET) pour N’Djamena a convoqué une Assemblée Générale extraordinaire ce samedi 13 septembre 2025, en réponse à ce qu'elle qualifie de « mépris » persistant du gouvernement envers les revendications légitimes de la profession.

 

Cette décision fait suite à une session élargie tenue le 11 septembre 2025, rassemblant les différentes sections, sous-sections et cellules du syndicat dans la capitale. Les participants ont dressé un constat sévère de la « situation socioéconomique préoccupante des enseignants », malgré leur « bonne foi » et les « incessants appels et interpellations » adressés aux autorités.

 

Dans un communiqué référencé N°02/SET/SP-NDJ/2025, le bureau exécutif du syndicat dénonce l'attitude du gouvernement, qu'il accuse de se « figer dans une logique de promesses fallacieuses sans les tenir ». Cette accusation est d'autant plus amère que, selon le SET, l'exécutif reconnaît lui-même le bien-fondé des revendications des enseignants.

 

Face à cette impasse et « au regard de l'urgence de la situation », la section provinciale a décidé de mobiliser sa base. Tous les « militantes et militants » sont conviés à une réunion cruciale ce samedi 13 septembre à 8 heures précises, à l'école du centre.

 

La tenue de cette assemblée générale extraordinaire, dans un climat de forte tension sociale, laisse présager de potentielles actions de protestation à venir si aucune réponse concrète n'est apportée par le gouvernement aux demandes des enseignants tchadiens. La profession attend avec une attention particulière les conclusions de cette réunion syndicale d'urgence, qui pourraient influencer les prochaines étapes de leur mobilisation.

 

La situation des enseignants au Tchad est devenue un sujet de préoccupation majeure, et les récentes décisions du SET montrent une volonté de faire entendre leurs voix. Les résultats de cette assemblée générale pourraient jouer un rôle crucial dans l'évolution des relations entre le syndicat et le gouvernement, ainsi que dans la lutte pour une meilleure reconnaissance des droits des enseignants.


