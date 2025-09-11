Alwihda Info
AFRIQUE

Le Burkina Faso annonce la gratuité de visa pour les ressortissants africains


Alwihda Info | Par Alwihda - 11 Septembre 2025


Le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, a présidé ce jeudi, l’hebdomadaire Conseil des ministres. Selon le Ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Porte-parole du gouvernement, Pingdwendé Gilbert OUEDRAOGO, le Conseil a examiné plusieurs dossiers, adopté des rapports et pris d’importantes décisions pour la bonne marche de la Nation.


Pour le compte du ministère de la Sécurité, le Conseil a adopté un rapport additif à la loi des finances rectificative pour l’exécution du budget exercice 2025 relatif à l'institution de la gratuité des visas au profit des ressortissants des pays africains. Selon le Ministre de la Sécurité, le Commissaire divisionnaire de Police, Mahamadou SANA, avec ce rapport et conformément à la vision panafricaniste du Chef de l'État, le Burkina Faso réaffirme sa volonté de raffermir les liens historiques de fraternité entre les peuples africains.

« Désormais tout ressortissant d'un pays africain désirant se rendre au Burkina Faso ne déboursera aucune somme pour s'acquitter des frais de visa », dit le ministre qui précise que la gratuité ne signifie pas exemption de visa. L’adoption de ce décret vise, d’une part, à renforcer la libre circulation des peuples africains et de leurs biens sur le territoire burkinabè et d’autre part, l'intégration africaine, selon le Ministre SANA.


