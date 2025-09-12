Alwihda Info
TCHAD

Tchad : La Ligue des Anciens Élèves du Lycée Ouhoud fait un don à l'Hôpital de Moundou


Alwihda Info | Par Golmem Ali - 12 Septembre 2025


La Ligue des Anciens Élèves du Lycée Ouhoud Bilingue de Moundou a effectué un don généreux au service de pédiatrie de l'Hôpital Provincial de Moundou, ce 12 septembre 2025. Cette initiative solidaire vise à améliorer les conditions d'hospitalisation des enfants.


Tchad : La Ligue des Anciens Élèves du Lycée Ouhoud fait un don à l'Hôpital de Moundou


  Le don comprend des produits de première nécessité tels que des savons, des détergents, des couches jetables et de l'eau de Javel. Les membres de l'association espèrent que ce geste apportera réconfort aux jeunes patients et à leurs familles, et soutiendra le personnel médical dans leurs efforts.

 
Le Dr Rim-madjita Ndoalngar, adjoint au responsable de la pédiatrie, a salué ce geste "humaniste". De son côté, le directeur adjoint de l'hôpital, Mahamat Saleh Soumayine Doutoum, a remercié les anciens élèves, les encourageant à maintenir cet élan de solidarité pour le bien-être des jeunes patients.


