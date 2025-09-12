Tchad : La Ligue des Anciens Élèves du Lycée Ouhoud fait un don à l'Hôpital de Moundou





Le don comprend des produits de première nécessité tels que des savons, des détergents, des couches jetables et de l'eau de Javel. Les membres de l'association espèrent que ce geste apportera réconfort aux jeunes patients et à leurs familles, et soutiendra le personnel médical dans leurs efforts.





Le Dr Rim-madjita Ndoalngar, adjoint au responsable de la pédiatrie, a salué ce geste "humaniste". De son côté, le directeur adjoint de l'hôpital, Mahamat Saleh Soumayine Doutoum, a remercié les anciens élèves, les encourageant à maintenir cet élan de solidarité pour le bien-être des jeunes patients.