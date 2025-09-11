Les deux hommes ont discuté de sujets d'intérêt mutuel et ont salué l'excellence des relations bilatérales entre le Tchad et la Turquie.
|
TCHAD
Coopération Tchad-Turquie : L'Ambassadeur du Tchad rencontre le président de la TIKA
Alwihda Info | Par Peter Kum - 12 Septembre 2025
L'ambassadeur du Tchad en Turquie, Adoum Dangaï Nokour Guet, a rencontré hier, mercredi 10 septembre 2025 à Ankara, le nouveau président de l'Agence turque de coordination et de développement (TIKA), Abdullah Eren.
Les deux hommes ont discuté de sujets d'intérêt mutuel et ont salué l'excellence des relations bilatérales entre le Tchad et la Turquie.
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur
Dans la même rubrique :
Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
|
A NE PAS MANQUER
TRIBUNE & DEBATS
POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou
La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle