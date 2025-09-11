Alwihda Info
TCHAD

Coopération Tchad-Turquie : L'Ambassadeur du Tchad rencontre le président de la TIKA


Alwihda Info | Par - 12 Septembre 2025


L'ambassadeur du Tchad en Turquie, Adoum Dangaï Nokour Guet, a rencontré hier, mercredi 10 septembre 2025 à Ankara, le nouveau président de l'Agence turque de coordination et de développement (TIKA), Abdullah Eren.


Les deux hommes ont discuté de sujets d'intérêt mutuel et ont salué l'excellence des relations bilatérales entre le Tchad et la Turquie.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


