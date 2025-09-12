Tchad : Un mois de délai pour la SOPROFIM après une visite ministérielle





Cette visite visait à évaluer l’état d’avancement des travaux et à échanger avec les techniciens et responsables du chantier. Le ministre a voulu comprendre les difficultés rencontrées et s'assurer de la qualité des ouvrages réalisés.





Retards et Mesures Prises

Face au retard constaté dans l'exécution des travaux, Mahamat Assileck Halata a donné un délai ferme d’un mois à l’entreprise pour finaliser le projet. Il a souligné l’importance de respecter les délais contractuels tout en garantissant que les ouvrages soient conformes aux normes en vigueur.



Engagement du Ministère* À travers cette visite, le ministère réaffirme sa détermination à suivre de près l’évolution des projets urbains et à veiller à leur aboutissement. L’objectif est d’assurer le développement durable des villes et le bien-être des populations.





Cette démarche souligne l'engagement du gouvernement tchadien à améliorer les infrastructures urbaines et à répondre aux besoins croissants des citoyens.