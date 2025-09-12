Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Un mois de délai pour la SOPROFIM après une visite ministérielle


Alwihda Info | Par - 12 Septembre 2025


Le ministre tchadien de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Habitat, Mahamat Assileck Halata, a effectué ce jeudi 11 septembre 2025 une visite de terrain sur le chantier de la société SOPROFIM S.A au Champ de Fil. Il était accompagné de son équipe et du directeur général de l'entreprise, Charfadine Abdelkerim Seby.


Tchad : Un mois de délai pour la SOPROFIM après une visite ministérielle


  Cette visite visait à évaluer l’état d’avancement des travaux et à échanger avec les techniciens et responsables du chantier. Le ministre a voulu comprendre les difficultés rencontrées et s'assurer de la qualité des ouvrages réalisés.
 



Retards et Mesures Prises


Face au retard constaté dans l'exécution des travaux, Mahamat Assileck Halata a donné un délai ferme d’un mois à l’entreprise pour finaliser le projet. Il a souligné l’importance de respecter les délais contractuels tout en garantissant que les ouvrages soient conformes aux normes en vigueur.



Engagement du Ministère*

  À travers cette visite, le ministère réaffirme sa détermination à suivre de près l’évolution des projets urbains et à veiller à leur aboutissement. L’objectif est d’assurer le développement durable des villes et le bien-être des populations.

 
Cette démarche souligne l'engagement du gouvernement tchadien à améliorer les infrastructures urbaines et à répondre aux besoins croissants des citoyens.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 12/09/2025

Tchad : Les enseignants de N'Djamena se mobilisent face au "mépris" du gouvernement

Tchad : Les enseignants de N'Djamena se mobilisent face au "mépris" du gouvernement

Tchad/Émirats Arabes Unis : Préparatifs pour la Table Ronde "Tchad Connexion 2030" Tchad/Émirats Arabes Unis : Préparatifs pour la Table Ronde "Tchad Connexion 2030" 12/09/2025

Populaires

Tchad ; au Sila, le délégué du pétrole, des mines et de la géologie, installé à Goz-Beïda

11/09/2025

Union africaine : Luanda accueillera le sommet des chefs d'État sur le financement des infrastructures

11/09/2025

Tchad : vers un Salon de la Micro-Industrie pour stimuler l’économie locale

11/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 29/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions 25/08/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter