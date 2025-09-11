Tchad : vers un Salon de la Micro-Industrie pour stimuler l’économie locale

Dans son allocution, le Directeur Général Adjoint de l’ANIE, M. Ahmed Alfyl Maloum, a d’abord tenu à remercier la Mutuelle des Industriels pour cette initiative et a salué la mobilisation des participants. Selon lui, cette rencontre témoigne d’un intérêt partagé : celui de construire une économie nationale solide, créatrice de valeur et d’emplois.
Il a rappelé que la micro-industrie n’est pas un secteur marginal mais bien un levier stratégique pour l’industrialisation inclusive du Tchad. Elle repose sur les ressources locales, valorise les savoir-faire et apporte des réponses concrètes aux défis de l’emploi, de l’innovation et de la compétitivité.
M. Ahmed Alfyl Maloum a présenté le Salon de la Micro-Industrie comme :
- Un catalyseur de transformation économique, capable de stimuler la production locale et de réduire la dépendance aux importations ;
- Un laboratoire d’innovation, où artisans, entrepreneurs et porteurs de projets pourront proposer des solutions adaptées aux réalités locales ;
- Une passerelle de partenariat, facilitant le dialogue entre micro-industriels, investisseurs, institutions publiques et partenaires techniques ;
- Un tremplin pour l’intégration régionale et internationale, en donnant plus de visibilité aux produits et services tchadiens sur les marchés extérieurs.
En tant que partenaire institutionnel, l’ANIE s’est engagée à mettre à disposition son expertise, ses réseaux et ses outils d’accompagnement pour faire de ce Salon un rendez-vous de référence, reconnu pour sa qualité et son impact.
Le DGA a invité chacun à contribuer activement, à proposer des idées concrètes et à travailler dans un esprit de synergie. « Le succès de ce Salon dépendra de notre capacité collective à transformer cette initiative en une véritable opportunité de croissance pour nos entreprises et pour le pays », a-t-il affirmé.
Il a réaffirmé la détermination de l’ANIE à accompagner la Mutuelle des Industriels du Tchad dans cette initiative, convaincu que la micro-industrie peut devenir un moteur de prospérité et de souveraineté économique pour le Tchad.