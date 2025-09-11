









TCHAD Tchad : vers un Salon de la Micro-Industrie pour stimuler l’économie locale

Alwihda Info | Par Achta Mahamat - 11 Septembre 2025



Dans le cadre des préparatifs du Salon de la Micro-Industrie, la Mutuelle des Industriels du Tchad a organisé ce 11 septembre 2025 une réunion préparatoire au CEFOD.





Il a rappelé que la micro-industrie n’est pas un secteur marginal mais bien un levier stratégique pour l’industrialisation inclusive du Tchad. Elle repose sur les ressources locales, valorise les savoir-faire et apporte des réponses concrètes aux défis de l’emploi, de l’innovation et de la compétitivité.



M. Ahmed Alfyl Maloum a présenté le Salon de la Micro-Industrie comme : Un catalyseur de transformation économique, capable de stimuler la production locale et de réduire la dépendance aux importations ;

Un laboratoire d’innovation, où artisans, entrepreneurs et porteurs de projets pourront proposer des solutions adaptées aux réalités locales ;

Une passerelle de partenariat, facilitant le dialogue entre micro-industriels, investisseurs, institutions publiques et partenaires techniques ;

Un tremplin pour l’intégration régionale et internationale, en donnant plus de visibilité aux produits et services tchadiens sur les marchés extérieurs. Il a toutefois insisté sur la nécessité d’une préparation rigoureuse, appelant cette réunion à aller au-delà d’un simple échange pour aboutir à des décisions claires, des orientations stratégiques et une répartition précise des responsabilités.



En tant que partenaire institutionnel, l’ANIE s’est engagée à mettre à disposition son expertise, ses réseaux et ses outils d’accompagnement pour faire de ce Salon un rendez-vous de référence, reconnu pour sa qualité et son impact.



Le DGA a invité chacun à contribuer activement, à proposer des idées concrètes et à travailler dans un esprit de synergie. « Le succès de ce Salon dépendra de notre capacité collective à transformer cette initiative en une véritable opportunité de croissance pour nos entreprises et pour le pays », a-t-il affirmé.



